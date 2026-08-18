Exhorta Maribel Chollet a establecer una estrategia de seguridad rumbo al Carnaval de Mazatlán 2027

Garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes será el principal reto que se enfrentará la actual administración de cara a la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán 2027, aseguró la regidora Maribel Chollet Morán.

Tras la presentación oficial de la máxima fiesta porteña, denominada “Amamos Nuestras Tradiciones”, Chollet Morán reconoció el esfuerzo realizado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para comenzar con la organización y promoción del evento.

Sin embargo, sostuvo que su éxito dependerá en buena medida de que existan las condiciones necesarias para atraer turistas y permitir que los propios mazatlecos participen con tranquilidad en las diferentes actividades.

“El reto más importante para el Carnaval 2027 será garantizar la seguridad de los mazatlecos y de quienes nos visiten. Necesitamos generar las condiciones para que las personas vengan y disfruten del Carnaval con seguridad”, comentó.

La Regidora del PRI señaló que las autoridades municipales, estatales y federales deben trabajar de manera coordinada en la elaboración de un operativo que genere certeza antes y durante los días de celebración.

En este sentido, expresó que las condiciones de seguridad deben atenderse desde la etapa de preparación, debido a que otras ciudades también implementarán estrategias para atraer visitantes durante sus respectivos eventos.

Asimismo, consideró indispensable que Mazatlán conserve su capacidad para recibir al turismo y mantenga la imagen de hospitalidad que tradicionalmente lo ha caracterizado.

“Debemos tener la certeza y la certidumbre de que podemos, como siempre, ser los grandes anfitriones, porque la vocación de Mazatlán es el turismo, el espectáculo, la diversión y la alegría, que nos caracteriza”, declaró.

“Debemos evitar que la alegría y la vocación turística de Mazatlán se vean empañadas por los hechos de violencia”, agregó.

La edil también advirtió que la actividad económica del puerto se encuentra estrechamente relacionada con la percepción y las condiciones de seguridad, especialmente durante eventos masivos como el Carnaval.

Por tal motivo, consideró que los episodios de violencia registrados en la entidad en las últimas semanas no deben empañar la realización de la fiesta ni desalentar la llegada de visitantes.

“El desarrollo económico de Mazatlán depende cien por ciento de la seguridad. La seguridad es indispensable para proteger la actividad turística y económica de Mazatlán”, señaló.

“Este es el llamado más importante, pero también es una exigencia y una solicitud de auxilio”, añadió.

Finalmente, Chollet Morán reiteró que el reto no solamente consiste en organizar un programa atractivo, sino también en ofrecer un entorno seguro que permita a las familias mazatlecas y a los turistas disfrutar de las actividades del Carnaval Internacional de Mazatlán 2027.