Exhorta PC a la población a identificar los cuerpos de auxilio en cualquier área de recreo durante Semana Santa

Para prevenir algún percance o hechos que lamentar es importante que las personas al llegar a cualquier área de recreo identifiquen a los cuerpos de auxilio, enfatizó el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

“El litoral (en Sinaloa) es muy grande, es difícil tener un rescatista en cada una de las personas, sin embargo, es por eso que les comentamos que al momento en que lleguen a cualquier área de recreo identifiquen los cuerpos de auxilio, aunque no me pase a mí yo lo puedo estar reportando al 911 o reportarlo al cuerpo de auxilio”, añadió Navarrete Cuevas.

“El tiempo de respuesta es muy importante, el salvamento de las personas, tener guardavidas, tener el equipo de protección personal también pues es complejo, casi por lo regular casi siempre son visitas las que entran en la complejidad de las corrientes aquí en nuestro estado y bueno, hacemos el llamado de nuevo para que identifiquemos los cuerpos de auxilio, aquí vamos a estar muy atentos como bien saben, siempre Mazatlán tiene guardavidas en lo que son nuestras playas y atentos a la ciudadanía”.

El pasado martes un turista proveniente de León, Guanajuato, falleció en un hospital tras ser rescatado del mar en Mazatlán.

Navarrete Cuevas expresó que para el próximo periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua no hay una alerta de Mar de Fondo, hubo una anteriormente de olas de entre 1 y 2 metros de altura, que es considerada normal en todo lo que es el litoral de Sinaloa, sin embargo, el Servicio Meteorológico también emitió esa alerta.

“Nosotros vamos a estar analizando lo que es el comportamiento del mar, si hay variaciones en el oleaje también para estar anunciando en el tema de los protocolos que ya conocemos con las banderas en todo lo que es el litoral de aquí del estado de Sinaloa”, reiteró el director del Instituto Estatal de Protección Civil.

Precisó que en Mazatlán en el Operativo de Seguridad por parte de los cuerpos de auxilio participarán los cuerpos de Bomberos, Protección Civil Municipal y en el caso de Protección Civil Estatal participará con embarcaciones, ambulancias, paramédicos y rescatistas.

“Es decir, tenemos todo ya una planeación muy estratégica, estaremos participando alrededor de 581 unidades en todo el estado de cuerpos de auxilio pues hablar de 2 mil 353 elementos no es fácil y para cubrir todo, a veces no es suficiente, yo creo que no, pero sí es muy buena cantidad y sobre todo hacer conciencia que la ciudadanía se tiene que sumar al tema de la prevención”, recalcó Navarrete Cuevas.

Precisó que por norma los hoteles que cuentan con albercas y frente de mar deben contar con salvavidas, ya han hecho convocatorias, se ha hecho el llamado a ello, el municipio de Mazatlán y Protección Civil Estatal ha hecho ese llamado.

“Ellos tienen la obligación por norma de contar con sus programas de seguridad para la reducción de riesgos, para el tema de la resiliencia también, deben de contar con su guardavidas, con su protocolo de seguridad, su reglamento al interior para el uso de las albercas, todo eso ya hemos hecho nosotros la reflexión en cada uno de ellos”, reiteró.

Por su parte la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que el macro simulacro de rescate en el mar realizado la mañana de este miércoles fue muy importante para prevenir incidentes en las playas porque los 130 salvavidas que este día se graduaron van a estar distribuidos en los diferentes hoteles de la zona costera.

“Vamos a tener distribuidos ahora que sea Semana Santa 8 módulos de atención, vamos a tener todos los cuerpos de auxilio, el Escuadrón de Salvamento Acuático que estará presente en esas tareas, Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, Seguridad Pública Municipal, Seguridad Pública Estatal, también estará Guardia Nacional, Defensa, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, continuó Palacios Domínguez.

“Todos coordinados en el C 4 (Centro de Comunicación, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado) para atender cualquier situación que se presente aquí en Mazatlán y es muy importante decirles que tenemos una campaña que se llama Hagamos Click, que esta es una campaña local en la cual invitamos a todos los locales y turistas a que hagan click a su cinturón de seguridad, que hagan click también cuando vean una situación de emergencia para que marquen al 911, entre otras muchas recomendaciones que se hagan”.

Además invitó a las personas que vengan a visitar Mazatlán que si toman bebidas alcohólicas no manejen, que sigan todos los señalamientos de seguridad y en esta ciudad se aplicará el Par Vial para prevenir accidentes.

En tanto que el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la SSPM; Gustavo Espinoza Bastidas, expresó que en el caso de la persona que fue rescatada en el mar y que falleció en un hospital a donde fue trasladado el martes, de acuerdo con lo que comentó un familiar que estaba con él, que acababa de ingresar al agua que le daba a la cintura más o menos.

“Lo que comenta el familiar que estaba en el lugar: acababa de ingresar, dice que no tenía el agua como a la cintura más o menos, no tenía ni cuatro minutos, dice la novia, la que estaba presente, dice que de repente se desvaneció hacia un costado nada la persona, que sí sabía nadar, pero el problema es que sí traía enfermedades”, añadió Espinoza Bastidas.