Exhorta Protección Civil a no alarmarse con publicaciones falsas sobre fenómenos naturales

Ante algunas publicaciones de redes sociales que alarmaron a la gente, la coordinación de Protección Civil Municipal pide a la ciudadanía no dejarse llevar por alertas falsas de posibles fenómenos naturales llegando el al puerto, pues señalan que la única información verídica siempre será la que proporcione el Servicio Meteorológico Nacional.

Óscar Osuna Tirado, titular de la dependencia, pide a los mazatlecos que se mantengan tranquilos en esta temporada de huracanes, ya que las fuentes oficiales no advierten sobre fenómenos que pongan en peligro sus vidas. Añade que en casos de haber alerta de ciclones, ellos estaban informando con tiempo.

”Ahí andan varias páginas alarmando a la población. Es importante que la ciudadanía siempre esté tranquila y se informe de fuentes oficiales; entonces, una vez que se formen este tipo de fenómenos y que el Sistema Meteorológico Nacional ya lo informe o los catalogue como tormentas tropicales, nosotros estaremos informando a la ciudadanía en tiempo y de manera oportuna para tomar las decisiones pertinentes y salvaguardar a las personas en este entorno”, comentó Osuna Tirado.

Sobre las dos bajas presión que se destacaron actualmente en la zona del Océano Pacífico, cerca de Baja California Sur, Osuna Tirado indicó que por el momento no representan mayores riesgos; sin embargo estarán atentos a la evaluación que éstas vayan teniendo con el transcurso de las horas.

”Tenemos dos bajas presiones que vienen en el Pacífico. Obviamente está de nuestra parte el monitoreo constante; hasta ahorita no representa mayor riesgo para lo que son las costas del Sinaloa, vamos a estar haciéndole el monitoreo en su evolución y desplazamiento, y conforme se vayan acercando a las costas de Sinaloa, estaremos emitiendo las alertas”.

Para el fin de semana en Mazatlán se espera la llegada de algunas lluvias débiles o chubascos dispersos (30 por ciento de probabilidad) durante la mañana, con cielos parcialmente nublados y una previsión de humedad por arriba del 83 por ciento.

Mientras que para la noche y madrugada del domingo, sí se esperan precipitaciones fuertes (70-80 por ciento de probabilidad) que podría acumular grandes cantidades de líquido. Es por eso que se llama a tener cuidado en su hogares para no sufrir inundaciones.