Exhorta Protección Civil a trabajadores de la construcción en Mazatlán a protegerse por altas temperatura

Ante el aumento de las altas temperatura en el mes de abril, la coordinación de Protección Civil Municipal en Mazatlán exhortó a las empresas de la construcción a proteger y proporcionar equipo adecuado a sus trabajadores durante sus labores al aire libre, ya que esto puedo evitar golpes de calor y otros incidentes.

Óscar Osuna Tirado reiteró que toda persona que trabaje en zonas despejadas debe priorizar el uso de ropa adecuada para no ser afectado por los rayos del sol, además de mantenerse hidratado en todo momento.

Añadió que hasta el momento no se han presentado atenciones por descompensación.

“Siempre hemos estado muy al pendiente de todas las personas que trabajan al aire libre, sobre todo en el sector de la construcción donde hacemos el llamado que estén muy al pendiente de la gente que trabajan de seguridad en ese tipo de obras, principalmente para que tengan condiciones con la ropa adecuada y sobre todo estén bien hidratados para evitar que tengamos algún incidente”, dijo.

“Las personas que están encargadas del monitoreo de los trabajadores tienen que estar al pendiente de ellos y cuando alguna persona se siente mal, obviamente darle el caso pertinente o canalizarlo a que reciba la atención adecuada. Afortunadamente no hemos tenido ningún reporte ni de la ciudadanía en general y de este tipo de obras por alguna descompensación”.

Sobre este mismo tipo de previsiones para combatir el calor, pero en el caso de los niños y jóvenes en escuelas, Osuna Tirado indicó que continúan haciendo llamados a la SEPyC para que estén atentos al cuidado de los menores, pues ellos se encargan de tomar medidas como el establecer un horario para el recreo o realizar actividades recreativas bajo techo.

“El llamado ya se le había hecho a la SEPyC en ese sentido, donde ya ellos hacen un monitoreo constante sobre todas las direcciones de cada uno de los planteles y ya toman las medidas adecuadas, pero ahorita que tengamos alguna situación con los niños, ya ellos manejan el horario de recreo o los espacios adecuados para que puedan tener su momento de recreación sin que hay algún incidente por la exposición al sol”.

Anteriormente, algunas escuelas que tuvieron problemas con el aire acondicionado han optado por suspender clases para no exponer a sus estudiantes al calor extremo, espacialmente en los meses de mayo a octubre, cuando las temperaturas suelen ser más fuertes en todo el municipio.