Exhorta Protección Civil Mazatlán a evitar obstrucción de canales y arroyos de cara a temporada de lluvias

Un llamado a la ciudadanía a reforzar medidas de prevención y evitar acciones que puedan incrementar el riesgo de inundaciones en el puerto fue el que emitió la Coordinación de Protección Civil de Mazatlán a unos días del inicio de la temporada de huracanes en el Pacífico Mexicano.

Ante los pronósticos de una temporada ciclónica más activa de lo habitual, donde las previsiones meteorológicas señalan que este año podrían formarse entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico, de los cuales, entre cuatro y cinco alcanzarían la categoría de huracán intenso, la dependencia mantiene una alerta preventiva en la ciudadanía para evitar cualquier siniestro que ponga en riesgo a la ciudadanía.

Óscar Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil, expresó que una de las principales preocupaciones para esta temporada continúa siendo la acumulación de basura y desechos en los canales y arroyos, situación que provoca que el agua se estanque y las inundaciones ocurren con mayor rapidez durante las lluvias.

“Es importante evitar tirar basura, que sigue siendo una de las principales recomendaciones, porque eso provoca que las inundaciones se generen mucho más rápido durante las lluvias”, comentó.

“El llamado a la ciudadanía es muy importante, que no obstruyan los canales y arroyos, así como también denuncien inmediatamente si detectan personas tirando escombros o cacharros”, agregó.

Osuna Tirado señaló que el Ayuntamiento mantiene actualmente trabajos de desazolve y limpieza preventiva en distintos puntos del municipio, labores que tienen un avance considerable y que forman parte de las acciones implementadas previo al arranque de la temporada de lluvias.

En este sentido, indicó que la primera etapa de limpieza está próxima a concluir y posteriormente realizarán una segunda intervención en las zonas prioritarias.

“Ya tenemos un avance considerable en los desazolves y limpieza de canales; está por concluir la primera vuelta y posteriormente iniciaremos con una segunda etapa para finalizar los trabajos preventivos”, declaró.

El coordinador de Protección Civil en el puerto destacó que aunque existen diversos puntos susceptibles a inundaciones en el municipio, las áreas cercanas a los márgenes del Arroyo Jabalíes y los canales, continúan siendo de las más vulnerables cuando se presentan precipitaciones intensas en el puerto.

En lo que respecta a las medidas preventivas, Osuna Tirado recomendó a la ciudadanía evitar salir a la vía pública durante fuertes lluvias, no cruzar corrientes de agua y mantener vigilancia constante sobre niñas y niños.

Asimismo, exhortó a los mazatlecos a mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales, con el afán de evitar información falta durante cualquier fenómeno meteorológico y poder seguir las indicaciones correspondientes.

“El llamado a la ciudadanía es a mantenerse informada únicamente a través de las fuentes oficiales para evitar información errónea, así como que durante las lluvias, lo recomendable es no salir a la vía pública y estar muy pendientes de los niños”, dijo.

La temporada de huracanes en el Pacífico se tiene contemplada iniciar de manera oficial el próximo 15 de mayo, por lo que en los próximos días, se estará conformando el Consejo Municipal de Protección Civil, organismo que se encargará de coordinar las acciones preventivas y atención ante posibles contingencias.