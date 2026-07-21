$!Exhorta Protección Civil Sinaloa a ciudadanía a ubicar brigadas comunitarias y refugios temporales durante la temporada de lluvias

Ante las últimas lluvias que se han registrado en gran parte del estado, el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa exhortó a la población a mantenerse informada sobre la ubicación de las brigadas comunitarias y los refugios temporales habilitados para atender cualquier emergencia ocasionada por los fenómenos meteorológicos. Roy Navarrete Cuevas, coordinador estatal de Protección Civil, señaló que las precipitaciones han beneficiado principalmente a las zonas serranas de Sinaloa, por lo que la dependencia mantiene un monitoreo permanente para evitar que las tormentas provoquen afectaciones a la población. “En todo lo que es zona de montaña ha estado lloviendo, desde Choix hasta Escuinapa, Concordia, San Ignacio, Cosalá, Badiraguato, Sinaloa Municipio, el puerto de Mazatlán y todo lo que es zona de montaña ha estado lloviendo bien. Afortunadamente nosotros estamos analizando que los escurrimientos no afecten a terceros también”, expresó.

Destacó que una de las principales acciones preventivas consiste en fortalecer la preparación de las comunidades mediante la capacitación de brigadas y la habilitación de refugios temporales, bajo el objetivo de brindar una respuesta más rápida ante cualquier contingencia. “En el caso de la ciudadanía, estar informados de dónde está su refugio temporal; nosotros ya estamos muy atentos. La instrucción de la gobernadora en estos días fue capacitar al tema de las brigadas comunitarias, pero también los refugios temporales, que es lo que estamos haciendo ahorita”. El líder de los rescatistas indicó que las autoridades mantienen vigilancia constante sobre la actividad en el Océano Pacífico, debido a que cualquier sistema tropical puede intensificarse rápidamente. Por tanto, llamó a la población a consultar solo información oficial para que conozcan la evolución de las condiciones climáticas y así puedan tomar decisiones preventivas.