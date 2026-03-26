Exhorta Regidora a que la seguridad en Mazatlán deje de ser una percepción y se convierta en una garantía

Ante la situación de inseguridad que se presenta en Mazatlán, la Regidora Milay Quintero Pérez, de Movimiento Ciudadano, exhortó a que la seguridad en este municipio deje de ser una percepción y se convierta en una garantía.

“Mazatlán, Presidenta, no puede darse el lujo de perder su principal motor económico, es por eso y con todo respeto que yo la exhorto a que la seguridad deje de ser una percepción y en lo que se debe de convertir (es) en una garantía”, añadió durante la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves.

“Debemos de seguir reforzando con los tres niveles de Gobierno todo lo que es el tema de seguridad, fortalecer la inteligencia, prevención y la reacción inmediata, garantizar la presencia efectiva, no sólo simbólica, atender con urgencia los casos de desapariciones y violencias que hoy generan miedo, generar estrategias claras que den certeza a turistas y tranquilidad a nuestras familias”.

Subrayó que Mazatlán es un destino que se ha construido con años de esfuerzo, inversión, de amor por esta tierra, no se puede permitir que la inseguridad lo ponga en riesgo.

“Hoy más que nunca debemos enviar un mensaje muy claro, Mazatlán es y debe seguir siendo un lugar donde se pueda vivir, visitar y disfrutar con libertad y con mucha seguridad”, añadió.

Recordó que está a punto de iniciar uno de los periodos más importantes del año que es el de las semanas Santa y de Pascua, que en esta última también se realiza la Semana de la Moto.

“Estas fechas históricamente representan desarrollo económico, turístico y bienestar para miles de familias mazatlecas, sin embargo, hoy la realidad nos obliga a hablar con responsabilidad, los últimos acontecimientos en materia de seguridad no pueden ni deben minimizarse, hemos sido testigos en días recientes de reporte de desapariciones de jóvenes, de mujeres, casos que han generado preocupación entre visitantes y locales, hechos violentos que lastiman la percepción y la realidad en nuestro destino”, continuó Quintero Pérez.

“Esto no es menor, esto impacta directamente en la confianza, hoy Mazatlán enfrenta una situación preocupante, de acuerdo con el sector hotelero la ocupación ronda apenas del 45 por ciento en marzo, una cifra alarmante para esta temporada, ayer mismo en una conversación con un gerente de hotel todo incluido, de los más importantes y tradicionalmente llenos me compartía que las reservaciones son tan bajas que apenas alcanza para cubrir la operación y los sueldos, eso es un foco rojo”.

Agregó que se espera que para abril, periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua, repunte dicha ocupación.