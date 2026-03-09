Exhorta SEPyC a que escuelas den mantenimiento a los centros de carga previo a la temporada de calor

Ante la inminente llegada de la temporada de calor en próximas semanas, la SEPyC exhorta a las escuelas y maestros en el sur de Sinaloa a realizar los debidos mantenimientos y limpiezas a los centros de carga y aires acondicionados, con el fin de evitar cualquier daño durante su uso diario.

José Juan Rendón Gómez, Jefe de Servicio Regionales de SEPyC en la zona sur, detalló que tanto los docentes como los padres de familia y la Secretaría de Educación Pública, tienen la responsabilidad de cuidar los equipos y revisar los temas de cableados en favor de prevenir accidentes y proteger a los niños.

“Invitar a los directores de la escuela que chequen los centros de carga, que vean cómo están y si hay que dar mantenimiento que le hagan el adecuado. Es un trabajo de todos, todos somos responsables, tanto la escuela, los padres de familia con la aportación que dan y la propia Secretaría también, porque hay centros de carga que ellos no pueden dar el mantenimiento y ahí tendría que ser un contratista; así que es cuidar los equipos, mantenerlos en buen estado más que nada”, dijo.

Señaló que hasta el momento ninguna escuela bajo su jurisdicción ha presentado fallas en el cableado eléctrico por uso excesivo de los aires, esto debido a que tampoco muchas escuelas hacen uso de ellos.

Se espera que esta actividad pueda aumentar durante el mes de mayo, cuando el calor se siente con fuerza.

“Ya lo que comentaba, como no se prenden los aires al mismo tiempo, no tenemos problemas de sobrecargas todavía. El problema se nos puede presentar en mayo, por lo que ahorita es invitar a los directivos a que les den mantenimiento a los aires acondicionados y al cableado de la propia escuela”.

“Hasta ahorita no tenemos tampoco ningún reporte de ninguna escuela que tenga un problema de energía eléctrica o con problemas con los aires acondicionados, en este momento. Hay que esperarnos, pero tampoco hay pendientes en escuelas que falte instalación de aire acondicionado”.

Insistió en qué no hay una recomendación de parte de la Secretaría ni del Gobierno del Estado para el manejo de los aparatos, ya que la propia escuela es quien debe hacer mantenimiento o verificar el cableado.

Agregó que muchas veces cuando llueve y se inunda, los cables están sulfatados, provocando un sobrecalentamiento que por supuesto se debe prevenir.

Rendón Gómez recordó que el próximo lunes 16 de marzo se tomará como día festivo por el viernes 21, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, por lo que no habrá clases para todos los niveles escolares.

Sin embargo, también llama a no tomar puentes largos para no interferir con el calendario de actividades de los maestros.