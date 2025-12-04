Exhorta SSPM en Mazatlán a población a tomar precauciones para evitar ser víctima de delitos en temporada decembrina

Un llamado a la población a que tome precauciones para que no sea víctima de delitos en la presente temporada decembrina tanto al ir a cajeros bancarios como en sus casas, hizo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Siempre la recomendación (para hacer retiros de dinero) es hacerlo en los cajeros que tengan más iluminación, evitar recibir ayuda por parte de extraños, tener mucho cuidado con las tarjetas, en el caso de los comercios vamos a tener bastante seguridad, el operativo es de prevención y también incluye todos y cada uno de los comercios”, añadió.

“Vamos a anunciar algunas medidas cuando iniciemos el Plan Operativo, pero sí es importante también tratar de hacer las compras de manera electrónica, si traes una cantidad de dinero importante solicitar ayuda, también un apoyo por parte de Secretaría de Seguridad Pública, no anunciar compras, es muy importante también cuando haces una compra grande la misma basura no sacarla, por ejemplo si compraste una tele poner la caja afuera”.

Expresó que ese tipo de acciones son medidas de prevención y autocuidado, pero eso no significa que la población se cuide sola y que la autoridad de seguridad no haga nada, sino es una forma de ayudar a la autoridad para realizar de manera efectiva el trabajo.

El miércoles el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, también llamó a la población a no utilizar pirotecnia para prevenir incidentes y que los padres de familia no le compren este tipo de productos a sus hijos.

Además pidió no sobrecargar enchufes con varias extensiones de luces navideñas y si prenden veladoras en sus hogares debe ser nada más cuando haya personas pendientes de ellas para prevenir incendios.