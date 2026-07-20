Exhorta Vialidad a conductores del transporte público de Mazatlán a respetar a turistas y evitar cobros excesivos

Ante el incremento de visitantes por la época veraniega, la delegación de Vialidad y Transporte en Mazatlán hizo un llamado a los operadores del transporte público, especialmente de aurigas y pulmonías, para brindar un trato respetuoso a los turistas, evitar cobros excesivos y contribuir a mantener el orden vial en la ciudad.

El delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, Juan de Dios Mendoza López, señaló que actualmente uno de los principales problemas que enfrentan es la formación de dobles filas por parte de aurigas en zonas de alta afluencia, situación que genera caos vial y obliga al envío constante de inspectores.

“Ahorita los que nos dan más problemas son las aurigas que se nos ponen en doble fila. Tenemos puntos conflictivos; las Letras ya las estamos resolviendo, pero donde tenemos mayor conflicto es en el Faro; ahí nos dan muchos problemas y seguido tenemos que mandar inspectores, pero es abrumador”, expresó Mendoza López.

“Entonces ahí ya están infraccionando y llamando la atención al conductor que está delante, cuando ya te pusieron 13 o 20 atrás; así que le hacemos un llamado a los aurigueros en particular, y a todos los medios de transporte, para que se conduzcan de la mejor manera y que la afluencia turística y la vialidad no se esté perjudicando”.

Informó que mantiene comunicación constante con los dirigentes de los sindicatos de aurigas y pulmonías para atender estas problemáticas, destacando la disposición que han mostrado para colaborar. Sin embargo, admitió que en ocasiones son los propios operadores quienes no acatan las indicaciones de sus líderes.

“La comunicación ha sido excelente con ellos, en cuanto yo les marco me responden. Incluso tengo una reunión con dirigentes aurigueros y pulmoneros para resolver el conflicto de las Letras. Sin embargo, en ocasiones ni a ellos les hace caso los chóferes cuando también tratan de poner orden. Entonces, creo que la misma crisis que vivieron hace que se rebelen”.

En el tema de las tarifas, exhortó a los prestadores del servicio a evitar abusos contra los visitantes y cobrar únicamente lo justo, con el objetivo de preservar la buena imagen del destino turístico, ya que en redes sociales se han visto publicaciones contra estás prácticas.

“Les recomendamos también que, para que Mazatlán siga siendo un punto turístico bastante aceptable por los visitantes nacionales y extranjeros, debemos tratar bien al turista y cobrarle lo que es justo. Aunque también hay cobros en largas distancias y fechas con mayor movilidad, donde no se puede manejar tan rápido por el tráfico, que se entiende un poco este tipo de tarifas”.

Aunque aseguró que no han recibido un número considerable de quejas por cobros excesivos, reconoció que este tipo de situaciones sí llegan a presentarse, por lo que invitó a ciudadanos y turistas a denunciarlas.

“Ante cualquier denuncia, con gusto las atendemos al número de WhatsApp 6699-947388. A todas las denuncias que hemos recibido vía WhatsApp les damos respuesta; yo tengo 20 denuncias directas que me han pasado a mí y siempre respondemos y mandamos evidencia”.