Exhortan a autoridades a generar condiciones de seguridad e incentivar la inversión en Mazatlán

Ante la situación de violencia y la crisis económica que se vive en Mazatlán y Sinaloa, la Regidora por Movimiento Ciudadano Mylai Quintero Beltrán exhortó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a generar condiciones de seguridad e incentivar la inversión.

“Hoy exhorto respetuosamente a usted Presidenta y a las autoridades, a todos los gobiernos que sumemos esfuerzo, no bajemos la guardia, generemos condiciones de seguridad, incentivemos la inversión y apoyemos verdaderamente a nuestros comerciantes, emprendedores y sectores productivos”, añadió.

“Mazatlán, Sinaloa, necesita certeza, confianza, y gobiernos sensibles que entiendan que detrás de cada negocio hay familias completas luchando por sobrevivir, no podemos normalizar que el miedo, la incertidumbre y la falta de oportunidades siga frenando el crecimiento de nuestro Estado”.

En su intervención en asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves dijo que hay muchas familias emprendedoras y pequeños negocios que están sobreviviendo como pueden, la falta de inversión, la inseguridad y la poca confianza para emprender han provocado que aumente la informalidad y que cada vez existan menos empleos formales en Sinaloa.

“Pero lo más lamentable es que nuestros comerciantes no nada más enfrentan bajas en sus ventas o una economía complicada, también viven con miedo, miedo a los asaltos, miedo al cobro de piso, a la inseguridad hasta los secuestros como lo hemos vivido con mucho de los empresarios o pequeños comerciantes que al día de hoy todavía no sabemos y sus familias no saben dónde se encuentran”, añadió.

“Y aún así todos los días levantan sus cortinas para llevar a cabo sobre todo su quehacer y llevar el sustento a sus hogares, muchos de esos negocios apenas logran mantenerse y todavía enfrentan presiones o desalojos por parte de la autoridad como ocurrió recientemente con comerciantes de ahí de la central camionera de AUS (Autobuses Unidos de Sinaloa) por mencionar algunos casos”.

Expresó que otro sector afectado es el inmobiliario y hoy basta con dar una vuelta por el malecón para darse cuenta de la cantidad de torres y construcciones detenidas o avanzando a medias, basta platicar con personas del sector inmobiliario para escuchar la frustración que existe ante la falta de ventas, la incertidumbre y la caída de la inversión.

“Los tiempos de bonanza en Mazatlán que por muchos años presumíamos y que tanto nos distinguían hoy por hoy empieza a verse frenados por la inseguridad, la incertidumbre que vive nuestro estado, no dejemos que nuestro bello puerto de Mazatlán se desplome Presidenta (Municipal), no permitamos que Mazatlán caiga cuando siempre hemos demostrado ser un pueblo trabajador, solidario, comprometido y de gente buena”, reiteró.

“No lo merecemos nuestras familias, no lo merecemos nosotros los mazatlecos, no lo merecen nuestros comerciantes, no lo merecen quienes todos los días salen a trabajar honestamente para sacar adelante a sus hijos y sostener sus hogares, ¿no se decía que primero la gente del pueblo, dónde quedó esa empatía con quienes verdaderamente sostienen la economía local?, mientras las familias hacen esfuerzos enormes por salir adelante aquí se sigue alejado de la realidad que se vive con la gente”.