$!Exhortan a población y a empresas a estar preparados para prevenir afectaciones por fenómenos meteorológicos

“Los huracanes no siempre se desplazan lentamente, algunos como Otis se transforman a una velocidad aterradora y por eso la prevención no debe depender de una alerta, sino de la consciencia (de estar preparados para prevenir mayores afectaciones)”.

“Y tenemos que estar preparados también sobre los impactos que tienen de manera económica, social, cultural estos fenómenos y que sepan que los fenómenos sí son naturales, pero los desastres no son naturales, los desastres son provocados por nosotros porque no nos anticipamos, no nos preparamos o bien porque no construimos o no urbanizados o no nos instalamos en donde tenemos que haberlo hecho en su momento”, continuó Alejandro Castillo, del Grupo Gestión Integral, Riesgo y Ambiente (Giprossa).

Reiteró que el huracán Otis pegó en un puerto que también como Mazatlán vive en gran parte del sector turismo, y por el cambio climático los fenómenos meteorológicos se han incrementado en cantidad y cada vez son más fuertes, más rápidos e impredecibles y algunos por sus vientos sobrepasan la categoría de 5, de 250 kilómetros por hora, que es la máxima en la escala de Saffir-Simpson.

El expositor recordó que el huracán Katrina, que impactó en Estados Unidos ha sido el más catastrófico y tan sólo ese fenómeno logró bajar en 2 por ciento el Producto Interno Bruto de ese país que es uno de los más importantes del mundo.