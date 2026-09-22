Exhortan autoridades a denunciar abusos de conductores del transporte público en Mazatlán

La Delegación de Vialidad y Transportes en Mazatlán hizo un llamado a los usuarios del transporte público a denunciar cualquier irregularidad cometida por los conductores, entre ellas el uso del celular mientras manejan, así como posibles actos de extorsión o abuso de autoridad.

Durante la presentación de la campaña “La atención es vida”, autoridades señalaron que los pasajeros pueden reportar a los conductores de taxis, pulmonías, aurigas y camiones urbanos que sean sorprendidos utilizando el teléfono mientras se encuentran al volante.

El reporte puede realizarse vía WhatsApp al número 669 994 7388, proporcionando, de ser posible, datos que permitan identificar la unidad.

Juan de Dios Mendoza, delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, señaló que cuando se recibe una denuncia relacionada con una unidad de transporte público, la dependencia puede iniciar el procedimiento correspondiente y aplicar las medidas contempladas en el reglamento.

Explicó que los conductores del servicio público tienen la responsabilidad de trasladar a los pasajeros de manera segura, por lo que el uso del teléfono durante el recorrido representa un riesgo tanto para quien maneja como para las personas que viajan en la unidad.

Carlos Alberto Ordóñez Sandoval, jefe del Departamento de Educación Vial, indicó que durante la capacitación a operadores se les explica que no deben utilizar el celular mientras conducen, incluso si un pasajero les solicita que dejen el aparato.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, algunos conductores han sido suspendidos cuando se comprueba una conducta irregular, con sanciones que pueden variar dependiendo de la falta y de lo establecido en la normatividad.

Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos a denunciar posibles actos de extorsión o abuso de autoridad por parte de elementos de vialidad.

A su vez, Óscar García Peinado, subdirector de Tránsito Municipal, explicó que las quejas por presuntos abusos deben presentarse ante las instancias correspondientes, como Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y en los casos que corresponda ante el Ministerio Público.

Señaló que algunas personas han acudido a sus oficinas para manifestar que presuntamente se les ha solicitado dinero, por lo que se les orienta sobre el procedimiento que deben seguir para presentar una denuncia formal.

Las autoridades recalcaron que las redes sociales no sustituyen una denuncia ante la instancia competente y pidieron a los ciudadanos aportar información que permita investigar cada caso.

También señalaron que los ciudadanos tienen derecho a documentar una intervención de un agente cuando consideren que puede existir un abuso, siempre que hagan un uso adecuado de ese material y lo presenten como parte de un procedimiento formal.

El llamado, señalaron, es a qué usuarios y autoridades participen en la prevención y en el cumplimiento de las reglas de vialidad.