$!Exige candidata a directora de la Facimar a Comisión de Elecciones que haga respetar la legalidad en proceso electoral

Aimée Cervantes Escobar, candidata a directora de la Facultad de Ciencias del Mar en Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, exigió públicamente a la Comisión de Elecciones y Consultas que haga respetar la legalidad en este proceso electoral, de lo contrario está pensando en abandonar la candidatura.

“Quiero comunicar a la Facultad y a los medios que nuestra Facultad se rige por principios claros: legalidad, equidad y ética, en las últimas horas se han presentado hechos que a mi consideración no se ajustan plenamente a lo establecido en la convocatoria y en la Ley Orgánica”, dijo Cervantes Escobar, quien fusca dirigir dicho plantel en el periodo 2026-2030.

Recalcó que su campaña se desarrolla con estricto apego a las reglas, el grupo que la apoya ha estado atento a lo que se permite en el reglamento y no sólo es una postura política sino una obligación ética con la comunidad académica.

“Reconozco a la otra aspirante (María de los Ángeles Maldonado Amparo) como una colega valiosa, sin embargo, considero que su equipo o su líder no la está orientando de la manera adecuada y entonces han caído en algunas actitudes que no están dentro del reglamento para esta convocatoria, este no es un tema personal es un tema de integridad del proceso”, subrayó la tarde de este martes.

“Por ello quiero solicitar a través de estos medios, de manera respetuosa, a la Comisión correspondiente de velar por este proceso para que esté atenta a nuestro llamado y que a la brevedad emita un pronunciamiento claro sobre lo ocurrido en estos días y precise las medidas correctivas para garantizar equidad y certeza”.

Precisó que la convocatoria es clara y no se permite por ejemplo dar regalos, no se permite tener música y se tienen dos días para hacer campaña solamente, ni colocar lonas con mensajes de apoyo como lo hace el otro grupo.