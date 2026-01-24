Exige colectivo actuación igualitaria del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa

MAZATLÁN._ Con un llamado firme a la justicia y la actuación inmediata de las autoridades, Alejandra Martínez Carrizales, fundadora del colectivo de buscadoras “Por las Voces Sin Justicia”, dirigió una carta al Gobernador Rubén Rocha Moya para exigir avances reales en los casos de personas desaparecidas en Sinaloa.

En el documento, Martínez Carrizales expone el caso de su hermano, Ismael Alejandro Martínez Carrizales, quien lleva cinco años desaparecido en Mazatlán sin que exista una búsqueda real ni avances significativos por parte del Estado.

La representante del colectivo señaló que su exigencia no busca privilegios, sino justicia verdadera e igualitaria para todas las familias que enfrentan la situación, esto tras la localización con vida de la joven influencer conocida como “La Nicholette”.

“Ahora que ‘La Nicholette’ fue encontrada con vida, queda claro que cuando hay acción, hay resultados. Sin embargo, mi hermano Ismael Alejandro Martínez Carrizales lleva 5 años desaparecido en Mazatlán sin una búsqueda real”, se lee en la carta.

“No porque otros no lo merezcan. Lo merecen. Y deseo que todos los desaparecidos sean encontrados con vida, así como deseo que aparezca mi hermano”, agrega.

Ante la situación, Martínez Carrizales recuerda que hace cuatro años solicitó personalmente la intervención del Gobernador en el caso de su hermano, sin que hasta ahora se haya reflejado un cambio sustancial.

En ese sentido, cuestionó directamente al Mandatario estatal sobre el valor de su palabra y el compromiso del gobierno con las víctimas de desaparición en toda la entidad.

“Hoy hace 4 años, entre lágrimas, le pedí personalmente la intervención en el caso de mi hermano... y todo sigue igual. ¿Acaso no ha dicho siempre que su palabra vale? En Sinaloa faltan miles de personas y entre ellas, falta mi hermano”, compartió.

“Ismael no es influencer, ni mediático, ni tiene dinero o influencias. Pero su vida vale exactamente lo mismo. A nuestra familia nos tocó silencio, omisión y promesas incumplidas. Cinco años después seguimos esperando”.

La representante de “Por las Voces Sin Justicia” destacó que en Sinaloa aún miles de familias de personas desaparecidas siguen sin tener una respuesta sobre el paradero de sus familiares, pero que cada una de ellas merece la misma atención, sin distinción alguna.

Finalmente, el colectivo reafirmó su exigencia de que las autoridades actúen con responsabilidad y sensibilidad, reiterando su consigna de continuar la búsqueda hasta encontrar a todas las personas desaparecidas.