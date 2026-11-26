La visita de autoridades federales a Sinaloa para atender la solicitud de apoyos y una mayor inversión en las policías municipales y estatales, así como en las fiscalías, figuran entre las principales demandas que la Confederación Patronal de la República Mexicana emitió para garantizar la pacificación y la recuperación económica de Sinaloa.

Así lo dio a conocer Yudith Verónica Estrada Osuna, presidenta de Coparmex Mazatlán, quien reiteró la petición del organismo para que autoridades federales de Agricultura, Hacienda y Economía acudan a Sinaloa y escuchen de manera directa a empresarios y ciudadanos sobre la situación que atraviesa el Estado y los motivos por los que solicitan apoyos de la Federación.

Estrada Osuna señaló que la presencia de las dependencias en Sinaloa permitiría a los sectores productivos y a la población exponer sus necesidades ante las autoridades federales, donde, entre los temas que planteó está el de los estímulos fiscales, un rubro en el que, dijo, el Gobierno del Estado tiene un margen de acción limitado.

“Estamos solicitando la presencia de secretarías como la de Agricultura, la Secretaría de Hacienda, como el secretario de Economía, para que estén aquí en Sinaloa y ellos puedan sentir y escuchar de viva voz de todo el empresariado, de los ciudadanos, cómo estamos pasándola y por qué requerimos de apoyos federales”, comentó.

La dirigente empresarial explicó que, a su juicio, las posibilidades de ofrecer alivio fiscal desde el ámbito estatal son reducidas porque los impuestos de mayor peso corresponden a la Federación, por lo que se considera necesario llevar el planteamiento a las autoridades federales y que éstas conozcan directamente las condiciones en las que se solicita el respaldo.

“El Estado realmente, en la parte de estímulos fiscales, es poco lo que puede hacer. Son pocos impuestos, por así llamarlo de alguna forma, que se recaban aquí. Los más importantes son federales”, declaró.

Estrada Osuna pidió a diputados y senadores por Sinaloa que se involucren en las gestiones para que los planteamientos de empresarios y ciudadanos lleguen a las dependencias federales, considerando que, como representantes de los sinaloenses, les corresponde participar en el seguimiento de la solicitud.

“Definitivamente deberían ser gestores de esto, porque creo que al final ellos representan a los sinaloenses y representan también los intereses de los sinaloenses”, manifestó.

El llamado a los legisladores acompaña la petición de que las autoridades de Agricultura, Hacienda y Economía se trasladen al estado, mientras que la propuesta, explicó la dirigente, busca que las dependencias escuchen a quienes solicitan el respaldo y conozcan las razones que sustentan la petición de apoyos federales.



Pide más policías y recursos para las fiscalías

En materia de seguridad, la presidenta de Coparmex Mazatlán reiteró que se requiere invertir en las policías municipales y estatales para ampliar el número de elementos y mejorar su capacitación, ya que, en el caso del puerto, sostuvo que la cantidad de agentes con que se cuenta es insuficiente para atender a toda la población.

“Seguimos insistiendo mucho en que se invierta en las policías locales y estatales, que se tienen que fortalecer, se tienen que capacitar, se tiene que tener más policías. Contamos con un número que no es suficiente para atender a toda la población de Mazatlán”, afirmó.

Estrada Osuna sostuvo que el fortalecimiento de las corporaciones debe ir acompañado de inversión en las fiscalías, explicando que contar con más policías y con personal mejor preparado debe traducirse también en capacidad para investigar los delitos y llevar los casos ante los tribunales.

“Se ha estado también insistiendo mucho en que se invierta en las fiscalías, porque nos queda claro que si se tiene una muy buena policía, pero no hay quien juzgue a las personas que están delinquiendo, pues obviamente vamos a caer en lo mismo”, puntualizó.



Pide Coparmex que Sinaloa sea prioridad nacional

A través de un comunicado de prensa, Coparmex Nacional y sus centros empresariales de Mazatlán, Guasave , Los Mochis y Culiacán pidieron al Gobierno federal que haga de la pacificación y la recuperación económica de Sinaloa una prioridad nacional.

En el oficio emitido tras los hechos del 20 de noviembre en Guasave, se propuso un presupuesto extraordinario y la coordinación de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad y la procuración de justicia, recuperar empleos y sostener la operación de los negocios.

En este sentido, el organismo señaló que Sinaloa registró 44 mil personas ocupadas menos en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, además de reportar que, con corte a octubre, las carpetas de investigación por feminicidio aumentaron 135.4 por ciento y las de extorsión, 94.3 por ciento.

Como parte del Plan de Reactivación Económica de Sinaloa, Coparmex propuso fortalecer a la Fiscalía estatal y a las policías municipales, instalar una mesa de seguridad con participación ciudadana y dar seguimiento mensual a las acciones para reactivar los sectores productivos y el turismo.