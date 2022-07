Exige Coparmex que se aplique el estado de Derecho para que no florezca la impunidad en México

MAZATLÁN._ Que se aplique el estado de Derecho para que no florezca la delincuencia y la impunidad en el país, exigieron los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Fernando Valdez Solano y Valeriano Suárez.

El presidente de la Coparmex Mazatlán dijo que son muy tristes lo temas de inseguridad que se están viviendo en este municipio y en el país.

”Nosotros insistimos y ahorita lo vamos a volver a decir cuando presentemos nuestro Modelo de Desarrollo Inclusivo; necesitamos buscar el estado de Derecho, necesitamos que se aplique la ley, no hay ningún consuelo, pero hay un implicado en el asesinato del taxista, si realmente se lleva bien su proceso y la investigación y todo eso tiene que inhibir a la delincuencia”, añadió Valdez Solano en entrevista.

”O sea, lo que más ayuda a que la delincuencia florezca es la impunidad, entonces si buscamos que se aplique la ley yo creo que eso es lo que nos puede ayudar a hacer que los delincuentes tengan miedo a la autoridad y no cometan delitos”.

Agregó que el reconocimiento que se le hizo el pasado lunes a Mazatlán como un destino inclusivo es un avance y el otro tema es que buscando el estado de derecho se está iniciando ya en la Intercamaral una campaña de educación vial en la que se va insistir en que la solución para el tema de movilidad para el tráfico son los mismos ciudadanos.

También se va a ver el tema de la responsabilidad social, eso es lo que se tiene que insistir en el empresariado, se tiene que buscar que la empresa sea inclusiva, que sea para todos, para el cliente, para el proveedor, para el Gobierno y para el socio, entre otros.

”Dentro del modelo estamos insistiendo con el estado de Derecho, nosotros creemos que no hay otra solución para el estado de Derecho, nosotros consideramos que cualquier otra estrategia que no se base en el respeto a la ley no va a funcionar, o sea, tenemos que entender que ésto nos está rebasando, si no reconocemos eso está difícil”, reiteró el dirigente empresarial.

”Yo creo que lo primero para solucionar cualquier cosa tenemos que reconocer cuál es el problema y si lo reconocemos vamos a poder tener una lluvia de ideas, vamos a poder tener diferentes estrategias y el tema de seguridad es ahorita un problema muy grande, la estrategia que tiene el Gobierno federal consideramos que no es la adecuada, tenemos que buscar el que se privilegia el estado de derecho, eso es lo que tenemos que buscar”.

Deben apuntalarse la seguridad y el estado de Derecho: Valeriano Suárez

Por su parte el consejero de la Coparmex, Valeriano Suárez, manifestó en entrevista por separado que el tema de seguridad y sobre todo el estado de Derecho son cosas que nunca se deben de descuidar y que se deben de apuntalar y que se deben de tener siempre como una prioridad.

”Yo prefiero hablar y solicitar a la autoridad que se enfoquen a cuidar el estado de Derecho, porque a través del estado de Derecho cuando la justicia y las autoridades hacen lo que les compete se dá un círculo virtuoso donde automáticamente desciende la inseguridad y se genera confianza para la inversión”, continuó Valeriano Suárez.

“Entonces en concreto el llamado es a que se preserve el estado de Derecho y que los ciudadanos podamos tener la tranquilidad de que tenemos un Estado y unas autoridades que velan porque prevalezca la justicia sobre todo en el país, pero creo que es muy importante pensar localmente los mazatlecos de nuestro Mazatlán, los sinaloenses en nuestro Sinaloa y desde luego como mexicanos en México”.