$!Exige el PAN que Ecología actúe por contaminación en la Laguna del Camarón

“La laguna no es el único cuerpo de agua que está contaminado: el Estero (del Infiernillo) también está contaminado; todos los días tienen un relleno hormiga, todos los días hay gente que tira basura, los canales, los arroyos. De hecho, el día que andábamos haciendo recorrido había hasta un cajón y lámina de un refrigerador en una parte del canal, y no vemos que Ecología esté haciendo lo que le corresponde”, dijo.

El regidor Felipe Parada Valdivia expresó su preocupación de que el Gobierno actual no implemente medidas fuertes para detener la constante contaminación de ríos y esteros del puerto, ya sea de parte de hoteles o restaurantes con sus residuos, o bien, de los ciudadanos que tiran basura al agua.

Además, señaló tendría que revisarse la zona para ver que no haya conexión ilegal en la laguna, así como análisis científicos para determinar cuáles son los contaminantes que tiene el agua y qué está provocando la mortandad.

“Hay que ver si no hay escurrimientos de agua negra en algunos de los hoteles o comercios que están ahí aledaños, ya que han estado poniéndose más restaurantes por la avenida Bahía. Habrá que ver si no tienen fugas de agua negra, porque ya me ha tocado ver algunas fugas por ahí; entonces es lógico que estas fugas de agua al estar debajo de la tierra en la avenida, sus filtraciones tienden a irse a la laguna y eso es lo que provoca la mortandad”, explicó.

El pasado sábado, la directora de Ecología, Monserrat Cortés, comentó que personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, así como del Gran Acuario Mazatlán, ya estaban haciendo análisis en sus laboratorios para saber cuál era la causa definitiva que provoca la mortandad de peces en la Laguna del Camarón.