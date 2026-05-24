$!Exige ex trabajador del DIF Mazatlán cumplimiento de sentencia tras una década de litigio

MAZATLÁN._ Después de una década de litigio en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, el ex trabajador, Enrique Osuna Osuna, continúa exigiendo el cumplimiento de una sentencia definitiva emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ella, se ordena el pago de salarios caídos, prestaciones acumuladas y la restitución plena de sus derechos laborales, incluyendo el acceso a una pensión conforme a su trayectoria en el servicio público. Osuna Osuna, de 75 años, se desempeñó como trabajador del DIF Municipal, de donde fue despedido el 16 de enero de 2016 durante la administración de Carlos Felton González como Alcalde, mientras que su esposa, Sylvia Treviño Salinas, se encontraba al frente de la dependencia de asistencia social. En entrevista con Noroeste, el ex trabajador comentó que fue a partir del momento de su despido cuando inició un proceso legal que, según relata, se extendió por 10 años, tres meses y varios días, hasta llegar a su resolución final en instancias superiores, la cual terminó a su favor. “Ya tengo más de 10 años peleando esta situación, desde que fui despedido en enero de 2016, y desde entonces no he dejado de luchar por algo que ya me otorgaron legalmente, no es algo que yo esté pidiendo sin fundamento, es un derecho que ya fue reconocido”, comentó.

De acuerdo con su testimonio, la sentencia fue confirmada recientemente por la SCJN, luego de agotarse los recursos legales, incluyendo el último intento de amparo, por lo que el mandato judicial estaría obligando al Ayuntamiento a cumplir con el pago de todas las percepciones que dejó de recibir desde su despido, así como a restituir sus derechos laborales. “La Suprema Corte ya resolvió a mi favor, ya no hay amparo, ya no hay nada más que hacer, la orden es clara, que es el que se cumpla la sentencia, que se me paguen los sueldos caídos, las prestaciones y que se me restituyan todos mis derechos”, declaró mostrando sus pruebas.





Entre los puntos centrales del fallo se encuentra el pago íntegro de los salarios caídos generados durante más de una década, además de las prestaciones correspondientes, como aguinaldos, vacaciones y demás beneficios laborales. Asimismo, la resolución contempla el reconocimiento de su antigüedad y el acceso a una pensión, derecho el cual, según comenta, le corresponde tras años de servicio dentro de la administración municipal. Sin embargo, pese a tratarse de una sentencia emitida por la SCJN, Osuna Osuna denuncia que el Ayuntamiento no ha cumplido con lo ordenado. Señala que la respuesta reiterada por parte de las autoridades ha sido la falta de presupuesto, argumento que, a su juicio, no justifica el incumplimiento de una resolución judicial. “En el Ayuntamiento lo que me dicen es que no hay dinero, que no hay presupuesto, pero eso no es una respuesta válida, porque hay una orden judicial que se tiene que cumplir y lo que están haciendo es alargar el proceso”, comentó. “Esto ha sido pura dilación, lo van alargando y alargando, y aunque dicen que están viendo el tema, en realidad no avanzan como deberían, donde la sentencia ya está y simplemente no la cumplen”. El ex trabajador también hace énfasis en su trayectoria dentro del Sistema DIF Municipal, donde laboró durante distintas administraciones, lo que respalda la legitimidad de su demanda, asegurando que su despido fue injustificado y que la resolución judicial confirma la violación a sus derechos laborales. Además del impacto económico, Osuna Osuna advierte que esta situación ha tenido repercusiones en su vida personal, al tratarse de un proceso largo que ha enfrentado a una edad avanzada, destacando que su exigencia no solo es por el pago de lo que se le adeuda, sino por el respeto a la legalidad y a las instituciones de justicia. “El último fallo fue hace unos tres o cuatro meses, donde ya se confirmó todo, donde se dijo claramente que se debe cumplir la sentencia, que se me pague y se me restituyan mis derechos”, expresó en la entrevista ante Noroeste. “La pensión es mía, es un derecho que ya me corresponde por los años que trabajé, y eso es parte de lo que estoy exigiendo, no es ningún favor, es algo que me gané”.