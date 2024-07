MAZATLÁN._ Que se haga justicia y que se proceda contra quien resulte responsable por la muerte de su hijo y de su ex esposo que fallecieron en marzo del presente año en un accidente de tránsito en la carretera libre que va de Mazatlán a El Habal, pidió una vecina de la colonia Ramón F. Iturbe, en este puerto.

La señora María Josefina Valenzuela González también dio a conocer que a las 17:00 horas de este sábado familiares, amigos, conocidos y la población que quiera sumarse realizarán una marcha pacífica de las Letras de Mazatlán, entre las avenidas Del Mar y Rafael Buelna al Monumento al Pescador para reiterar este llamado de justicia.

“Van a asistir familiares, amigos y el llamado a toda la gente que quiera apoyarnos, mi hijo fue muy querido por todos lados, yo sé que primeramente Dios va haber mucha gente que nos va acompañar”, añadió la señora María Josefina.

“Vamos a caminar de ahí a los Monos Bichis, primeramente Dios, pues pedimos a las autoridades que nos apoyen en esa manifestación, lo único que quiero es que se haga justicia, que no quede esto impune pues realmente son dos vidas, no fueron unos animales como que para que quede esto así, pues sí me estreso mucho porque me piden a mí los testigos, yo no sé qué hacer, no sé dónde agarrarlos porque todo pasó en carretera, sí hubo mucha gente, como me dijo la licenciada hubo mucha gente, sí hubo mucha gente, pero gente que no conozco, quizá familiares de los que chocaron porque se para ese carro y atrás de ese carro había dos más, eran familiares realmente los que venían en los carros”.

Agregó que quizá con esta manifestación salga alguien que diga que estuvo en el lugar del accidente, vio cómo ocurrió y quiera apoyar, que salga algo de esta acción pacífica, pues aunque es obligación de las autoridades de la Fiscalía General del Estado no lo han hecho.

“Como le comento, a mí me lo pidieron y pues es lo que he estado haciendo, donde ocurrió el accidente había cámaras, pero yo no captaba nada y cuando ya capté ya me habían dicho que ya lo habían borrado o quizá no quisieron apoyar, pero si ellos (el personal de la Fiscalía) hubieran sido listos ellos hubieran pedido ahí mismo (las imágenes de las cámaras), pero no, tuve que ir yo a hacer las cosas para que obtuvieran ese video”, expresó.