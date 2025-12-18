Exige Maribel Chollet mayor presupuesto en seguridad y prevención para Mazatlán en 2026

MAZATLÁN._ Ante la violencia por la que atraviesa Mazatlán, en el Presupuesto de Egresos del 2026 del Municipio se tiene que destinar una cantidad importante en seguridad y en prevención, sostuvo la regidora Maribel Chollet Morán.

Las calles no deben quedar en manos de la delincuencia, recalcó la también presidenta del Partido Revolucionario Institucional en el puerto.

“Sinaloa vive una de sus peores etapas en materia de seguridad; la violencia, ha notado así la historia desde el 2024, Mazatlán no es ajeno a ello. Coloquialmente, si a nuestra capital del estado, Culiacán, le da tos, a Mazatlán le da neumonía porque dependemos en mucho; por supuesto, no solamente de su economía, sino también de cómo vendemos al producto Sinaloa ante los ojos del mundo”, señaló.

“Según el Informe Ciudadano, dice que las organizaciones ciudadanas y empresariales presentaron su informe Sinaloa de 2025 el pasado 23 de noviembre donde se recapitula los últimos 14 meses con resultados alarmantes: 2 mil 76 asesinatos, 2 mil 835 desapariciones forzadas, 2 mil 914 robos a comercio, 8 mil 700 vehículos robados, además de una grave caída en la economía en diversas ramas, especialmente en la comercial e inmobiliaria”.

En su posicionamiento en la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves, Chollet Morán agregó que, en materia laboral, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta octubre pasado Sinaloa perdió 10 mil empleos formales en tan solo un año, y 15 mil empleadores por cuenta propia desaparecieron de la lista.

“En seguridad, 44 por ciento de la población dejó de salir de sus hogares a visitar a familiares o amigos, a salir al cine, registrando disminución del 43 por ciento. Viajar en taxi, una caída del 42 por ciento; los viajes por carretera disminuyeron un 42 por ciento, lo que implica para el cobro de peaje una disminución de ingresos equivalente a un millón de vehículos”, expresó.

“El sector gastronómico estima una disminución de un 39 por ciento de comensales en cenas y en diversión, así es como se refleja también la inasistencia a los juegos de beisbol en esta temporada de invierno, donde se habla de un 31 por ciento de falta de asistencia”.

La regidora recalcó que la inseguridad que se vive desde hace más de 14 meses tiene también un impacto negativo en la educación, pues 2 mil 200 escuelas han tenido que suspender clases por períodos cortos o largos y se tiene registro de una disminución del 25 por ciento de los alumnos a las aulas, y en las comunidades rurales también lo están resintiendo.

De cada mil delitos que se cometen en el estado, solo 60 son denunciados, de los cuales únicamente se abren carpetas de investigación y 37 casos condenatorios, 6 de ellos obtienen resoluciones favorables.

“La variación de la percepción de inseguridad en Mazatlán pasó del 34 por ciento en el 2024 al 56 por ciento en 2025. Es una realidad que estamos viviendo los mazatlecos allá afuera, en las calles, en un entorno social muy distinto al que se pretende hacer creer. Podemos ser empáticos como integrantes de este Cabildo, corresponsables, no hay nada que celebrar”, recalcó.

“Se encuentra aquí presente un compañero de medios de comunicación y muchos otros que el día de ayer fueron literalmente atropellados en su derecho a informar por el Vicefiscal en la Zona Sur. Mi solidaridad como desde el primer momento se lo he manifestado a Rafa (Rafael Covantes), por la terrible situación que estás pasando tú y tu familia; no podemos ni siquiera imaginar en qué momento perdimos la capacidad de asombro y normalizamos las desapariciones como un número más en la estadística”.

Chollet Morán reiteró que se está cerrando el 2025 muy mal en materia de seguridad y no es una opinión personal, sino son los hechos que gritan a la cara la realidad de las situaciones que se están viviendo.

“Estamos reprobados en materia de seguridad, la seguridad es una función esencial que el Estado está obligado a proporcionar, pero hoy esa garantía es letra muerta. Desde septiembre del 2024 al 2025 se tienen registradas 656 personas desaparecidas tan solo en Mazatlán y, por voz propia del Vicefiscal y de compañeras y compañeros que asistimos a una reunión, él nos hablaba de más de mil 300 carpetas abiertas, estamos hablando de un porcentaje totalmente fuera de toda realidad porque sabemos que son muchas más las que no presentan ni siquiera una denuncia”, dio a conocer.

“Significa que 1.6 desapariciones se presentan todos los días en nuestro querido y bello puerto de Mazatlán. No podemos hablar de paz cuando casi 3 de cada 10 mazatlecos se reflejan en que el 28.1 por ciento han presenciado conflictos o enfrentamientos directos en su entorno. La desconfianza en las instituciones es cada día mayor y el miedo se siente en las calles, en materia de prevención estamos reprobados”, continuó.

La edil priista también expuso que Mazatlán es uno de los municipios más importantes del País, pero la reciente crisis de seguridad amenaza con destruir lo que costó tantos años construir.

Este destino registra de manera oficial una caída del 20 por ciento en la ocupación entre los más de 13 mil cuartos de hotel y un 85 por ciento pasó al 65 por ciento, indicó.

La industria gastrohotelera empleaba a alrededor de 8 mil trabajadores; hoy solo están trabajando 6 mil 400 pues las empresas han tenido que recurrir a recortes o descansos solidarios para salir adelante con los gastos de operación, y lo más triste, dijo, es que se está hipotecando el futuro y Mazatlán no soporta más excusas.

“Considero vital que solamente estemos un día sí y otro también hablando de una narrativa construida en donde se dice que existe coordinación institucional en los tres niveles de gobierno, pero que los ciudadanos estamos muy alejados de sentirla o de vivirla. Me parece mucho muy importante que este próximo proyecto de Presupuesto de Egresos que estaremos revisando y analizando, al día de hoy todavía en lo personal no lo conozco, sí tiene que tener una consideración en un rubro muy importante que tiene que ser el en tema de seguridad”, precisó.

“Y tiene que ser en el tema de implementar más trabajo de prevención, las calles no pueden quedar en manos de la delincuencia, tenemos que recuperar la paz que hemos perdido. ‘No hay camino para la paz, la paz es el camino: Mahatma Gandhi’”.

En tanto, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reiteró que el Presupuesto de Egresos 2026 se destinará principalmente en obra pública, seguridad y drenaje.

“Estamos también ahorita anunciándoles que vamos a seguir insistiendo en temas de capacitaciones para nuestros policías municipales, más equipo táctico, más patrullas y sobre todo nuevos elementos que vamos a tener”, dijo.

“En esto también vamos a seguir porque es fundamental para este Gobierno seguir trabajando este 2026 y también con visión para el 2026 que son los temas fundamentales que habremos seguir convirtiéndose más”.



Llaman a no hacer disparos al aire durante celebraciones de Año Nuevo

Por su parte, la regidora y presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés, recordó que cuando se recibió el 2025, diversas zonas de la ciudad vivieron el sonido de disparos al aire a pesar de los exhortos de las autoridades para evitar esa práctica.

“Aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas por las balas perdidas en este año, el simple hecho de que se recurra a este tipo de acciones pone en riesgo grave la vida e integridad de personas inocentes y quienes están en espacios públicos, incluso en sus hogares. La física nos enseña que una bala disparada al cielo puede caer con la misma fuerza con la que fue lanzada, causando consecuencias imprevisibles y trágicas para quien menos lo espera”, continuó.

“Por ello hago un llamado a todas y todos ustedes a no realizar disparos al aire durante estas celebraciones; pensemos en nuestras familias, en las vidas que se ponen en riesgo. Los invito a reflexionar, los tiempos que estamos viviendo en Sinaloa y en Mazatlán no son para festejar de esta forma, ya con los disparos que vivimos todos los días yo creo que tenemos, yo creo que la ciudadanía ya vive suficientes disparos que definitivamente esta no sería una forma de festejo”.