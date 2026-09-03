Exige Maribel Chollet respuesta urgente ante alza en feminicidios en Mazatlán

MAZATLÁN._ El asesinato de al menos 12 mujeres en Mazatlán, tan solo durante agosto, debe encender las alertas y llevar a las autoridades a fortalecer de manera urgente las políticas públicas de prevención, atención y acompañamiento a las mujeres, señaló Maribel Chollet Morán.

La regidora informó que el tema fue abordado desde la Comisión de Equidad y Género que preside en el Cabildo de Mazatlán, donde se realizó un planteamiento que será presentado durante la próxima sesión del cuerpo edilicio.

“Las políticas públicas en favor de las mujeres no están en la prevención, no están en la atención y tampoco en el acompañamiento. Creo que 12 mujeres es un dato que nos debe de estremecer”, comentó.

Chollet Morán señaló la respuesta institucional ante los hechos de violencia contra las mujeres y consideró que las políticas públicas implementadas hasta ahora no están cumpliendo adecuadamente con las tareas de prevención, atención y acompañamiento.

Asimismo, aseguró que tienen conocimiento de al menos 12 mujeres asesinadas en Mazatlán, una cifra que consideró suficientemente grave para demandar una respuesta inmediata de las instituciones responsables.

La regidora del PRI reconoció que no corresponde al Cabildo determinar jurídicamente las circunstancias o motivaciones de cada asesinato, pues esa responsabilidad recae en las autoridades encargadas de investigar los casos.

Sin embargo, sostuvo que desde su posición considera como feminicidio cada asesinato de una mujer y llamó a las instancias competentes a esclarecer los hechos.

“A nosotros no nos toca y no nos corresponde abrir un expediente para hacer una investigación respecto a las motivaciones, pero sí el llamado urgente ante esas instancias que les corresponde para el esclarecimiento. Por cada mujer asesinada nosotros decimos: es un feminicidio”, señaló.

Además, advirtió que, desde su perspectiva, los feminicidios presentan un incremento en Sinaloa y particularmente en Mazatlán.

“Este feminicidio viene en aumento en nuestro estado, pero particularmente en Mazatlán; 12 mujeres de las que tenemos conocimiento”, señaló.

Chollet Morán consideró que el problema no se limita a los feminicidios registrados, pues también existe preocupación por las mujeres que permanecen desaparecidas y cuyo paradero continúa sin conocerse.

La edil aseguró que podrían ser cientos o incluso miles las mujeres desaparecidas, aunque no presentó durante sus declaraciones una cifra oficial que respaldara esa estimación.

“Hay cientos, si no es que miles de mujeres hoy desaparecidas, de las que no conocemos cuál es en este momento su paradero”, manifestó.

También acusó que las estadísticas relacionadas con este problema pretenden ser ocultadas, por lo que pidió dimensionar la gravedad de la violencia que enfrentan las mujeres.

“Me parece no solamente un hecho grave, de graves dimensiones, sino de urgente atención, que al día de hoy no se le está dando esa importancia en el estado y en el municipio de Mazatlán”, dijo.

Ante este escenario, Chollet Morán adelantó que desde la Comisión de Equidad y Género llevará el tema ante el pleno del Cabildo, con un planteamiento enfocado en la responsabilidad institucional y en la necesidad de fortalecer las acciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres y atender a quienes se encuentran en situación de riesgo.