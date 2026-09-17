Exige MC informes transparentes que reflejen la realidad de Sinaloa y Mazatlán

Los próximos informes de Gobierno, tanto estatal como municipal, deberán explicar la situación que enfrenta Sinaloa y presentar resultados ante las necesidades ciudadanas, señaló Movimiento Ciudadano, cuestionando la respuesta de las autoridades frente a la violencia y las deficiencias en servicios públicos.

El dirigente estatal del partido, Sergio Esquer Peiro, sostuvo que la transparencia debe ser fundamental en la rendición de cuentas por parte de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, particularmente después de dos años de una crisis de seguridad que ha afectado a la población y a la actividad económica.

En este sentido, Esquer Peiro señaló que las demandas de verdad, justicia y paz deben encontrar respuesta en acciones concretas por parte de las autoridades a nivel estatal.

“El tema de verdad es bien importante, que conozcamos qué está pasando con el estado. Lo que queremos son acciones ya, pues tenemos dos años pidiendo mucho más acciones en estos temas”, comentó.

En el ámbito municipal, la dirigente de Movimiento Ciudadano en Mazatlán y Regidora, Mylai Quintero Beltrán, consideró que el informe de la administración de Estrella Palacios Domínguez debe responder a las necesidades que permanecen sin atender en el puerto.

Además del tema de seguridad, Quintero Beltrán cuestionó las condiciones de los servicios públicos, entre ellos el alumbrado y la recolección de basura, y sostuvo que estas deficiencias forman parte de la realidad que debe abordarse al rendir cuentas.

“Que se les atienda a la gente, que se cubran las necesidades, eso es lo que esperaríamos que ellos declararan, que se dejaran de discurso. Ustedes son testigos de la situación de la que estamos viviendo en Mazatlán”, declaró.

Como ejemplo, recordó las protestas de trabajadores del departamento de Aseo Urbano, quienes reclamaron reparaciones a los camiones recolectores, pago de horas extras y atención a otras necesidades laborales, contrastando esas demandas con los recursos destinados a los festejos del Grito de Independencia y cuestionó las prioridades del gasto municipal.

“Exigían que se repararan los camiones, que exigían que se les pagaran las horas extras, que les decían que no había dinero para cubrir todas esas necesidades, pero sí había un recurso para poder celebrar lo que era el Grito de Independencia”, dijo.

“Yo creo que hay mucha incongruencia, entonces yo creo que lo que va a haber van a ser discursos y más de lo mismo”, manifestó.

De esta forma, ambos dirigentes plantearon que la rendición de cuentas debe permitir a la ciudadanía conocer cómo se están atendiendo los problemas del estado y del municipio, con resultados que se reflejen en la seguridad y en los servicios que recibe la población.