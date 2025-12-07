Exige Observatorio Ciudadano a Gobierno de Mazatlán transparencia, cuentas claras y que rinda cuentas

Al presentar “La Cartita Incómoda para Santa” en el episodio 10 de lo que fue la primera temporada de su podcast, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán exigió al Gobierno Municipal transparencia, cuentas claras y rendición de cuentas.

“No venimos a pedir regalos, venimos a exigir transparencia, cuentas claras y gobiernos que nos rindan cuentas”, exigió en el podcast transmitido la tarde del pasado jueves en Facebook y en el que participaron el director de dicho organismo ciudadano, Gustavo Rojo Navarro; la directora de Proyectos y Vinculaciones Estratégicos, Sheila Arias y el titular de Comunicación y Enlace, Misael Reyes.

“Una cartita que aunque suene navideña lleva mensajes bastante firmes como los que acostumbramos a dar en este espacio”.

Ahí, Rojo Navarro recordó que durante los episodios pasados se abordaron diversos temas como el Maz Bachetón, la exigencia de transparencia en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, que trabajen los consejos de Seguridad Pública y de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otros, y en esta ocasión aprovechando la época formalizaron la cartita de 10 deseos.

“No nos quisimos quedar atrás y aprovechando la época también formalizamos nuestra cartita, nuestra cartita de 10 deseos para el siguiente ejercicio en el cual vamos a comentar que estas exigencias son nuestro derecho, son obligaciones legales y son parte de un estándar mismo de cualquier gobierno en cuanto a la rendición de cuentas, no son peticiones, como bien lo dijo Sheila, aquí exigimos, no pedimos, aquí exigimos”, expresó Rojo Navarro.

Precisaron que las exigencias al Gobierno de Mazatlán son cargar información en los micrositios que fueron creados para ello, informar todo sobre las demandas perdidas por la Comuna, que regrese el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que haya reglas de operación en programas sociales y que sesionen los consejos ciudadanos como el de Seguridad Pública y el de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

También exigieron que el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán rinda cuentas del gasto real de los carnavales y que se mejore la apertura a las organizaciones sociales de parte del Gobierno Municipal, que haya una mayor apertura por parte de los funcionarios municipales que integran este Gobierno y que se cree un espacio específico donde se guarde toda la información de las sesiones de Cabildo para evitar que Facebook las elimine, Sheila Arias manifestó que esta cartita también se colgará en el Árbol de la Exigencia de dicho organismo ciudadano.

“Son temas públicos que nosotros ya hemos identificado prácticamente en este año desde que inició este nuevo Gobierno y son temas que nosotros consideramos importantes tomarlos en cuenta, participar, señalarlos y seguirlos señalando, probablemente haya más, siempre va haber temas públicos que analizar y qué observar, éstos nos parecen los más graves por muchas situaciones como ya lo hemos comentado”, añadió Sheila Arias.

“Los vamos a tener presentes para el 2026, por qué presentes, porque queremos ir empujando la reducción de estas irregularidades e ir avanzando en una mejor rendición de cuentas y en una transparencia mucho más real y mucho más efectiva”.

El tanto que Rojo Navarro subrayó que en trabajo del Observatorio Ciudadano de Mazatlán va seguir en el 2026 con más fuerza porque así lo va exigir la nueva era en el tema de transparencia.

“Vamos a tener que enfocarnos un poquito más a fondo en ver las formas en cómo poder lograr tener esa información para disposición de todos los ciudadanos, vamos a seguir trabajando en ese sentido y estos 10 deseos que pusimos en esta cartita los vamos a seguir dando seguimiento, vamos a seguir trabajando durante todo el año y vamos a enfocarnos en todos esos temas que creamos importante ponerlos en la mesa pública para que la ciudadanía esté enterada realmente de lo que está pasando y cómo están pasando las cosas aquí en nuestro municipio”, subrayó.

“Como bien lo dice Sheila: cuando damos una opinión, cuando damos un comentario no lo hacemos de dientes para afuera sino lo hacemos con conocimiento de causa previo a un estudio, previo a un análisis para poder llevarle a la ciudadanía esa información tal como es”.

La segunda temporada de podcast del OCM comenzará el próximo 9 de enero, informaron.