$!Exige Observatorio Ciudadano de Mazatlán investigar contratos por $33.6 millones en Jumapam con un solo participante

MAZATLÁN._ El Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C. exige investigar la adjudicación de dos contratos consecutivos en 2025 y 2026 otorgados por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán para la compra de cloro y sustancias químicas, ambos asignados al mismo proveedor mediante licitación pública con un solo participante.
A través de un comunicado, el OCM informó que este hecho enciende alertas debido a que el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán establece en su Artículo 43, fracción II, que los procedimientos de licitación podrán declararse desiertos y realizar una segunda convocatoria cuando no se reciban al menos dos ofertas de proveedores idóneos, principio que no se cumplió en estos procesos.
La paramunicipal concretó ambas compras por un total de 33.6 millones de pesos a favor de la empresa ROHJAN S.A. de C.V.
La adjudicación de contratos públicos bajo estas condiciones implica riesgos, ya que no se garantizó competencia efectiva entre proveedores y se limitó la posibilidad de tener mejores precios y condiciones técnicas, lo que incrementa el riesgo de sobrecostos y posibles condiciones favorables para un solo proveedor.
El Observatorio Ciudadano de Mazatlán señaló que este hecho contraviene también los principios establecidos en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obligan a que las contrataciones públicas se realicen bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones.
Licitación pública, un mismo proveedor
De acuerdo con el proceso público disponible en Compranet Sinaloa, el 2 de abril de 2025 la Jumapam publicó la licitación nacional JMA-GAF-ADQ-2025-LP-001 para la compra anual de suministro de 296 mil 915 kilogramos de cloro gas para la planta potabilizadora Los Horcones.
El proceso avanzó sin contratiempo y el 16 de abril celebró el fallo teniendo únicamente la propuesta del proveedor ROHJAN S.A. de C.V., a quien le adjudicó la compra por un monto total de 11 millones 779 mil pesos para surtir hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
El 22 de diciembre de 2025, antes de terminar la vigencia del contrato anterior, la Jumapam publicó otra licitación pública nacional JMA-GAF-ADQ-2026-LP-001 para la “compra anual de cloro gas y sulfato de aluminio al 7.1 % como Al2o3 para las plantas potabilizadoras”; y el 8 de enero de 2026 emitió el fallo otra vez a favor de ROHJAN S.A. de C.V., ya que nuevamente fue único participante; esta vez la compra implicó un monto mayor: 21 millones 882 mil pesos.
Ambos contratos implican un recurso total de 33.6 millones de pesos mediante una licitación pública con un solo participante. Sin embargo, más allá de un hecho inusual, no existió competencia real entre proveedores. Los contratos se adjudicaron sin competencia suficiente.
Por lo anterior, Observatorio Ciudadano de Mazatlán considera que este caso amerita revisión e investigación inmediata por parte del Órgano Interno de Control de la propia Jumapam; del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán y la intervención de la Sindicatura en Procuración; así como una explicación pública de la paramunicipal sobre la decisión de concretar dos compras millonarias bajo esas condiciones.
“Como organización ciudadana integraremos los expedientes para una revisión con perspectiva de transparencia a fin de identificar posibles faltas administrativas y daremos seguimiento a los procesos que inicien las autoridades fiscalizadoras correspondientes en cumplimiento de sus facultades y en respuesta a esta denuncia pública que, incluso, puede ser tomada para una investigación de oficio”, dio a conocer el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.
“Estos hechos afectan el uso eficiente de los recursos públicos y la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía, por lo que resulta indispensable la revisión inmediata y así lo exigimos a las autoridades porque nuestro rol como sociedad civil organizada es justo vigilar el uso de presupuestos y exigir rendición de cuentas”.