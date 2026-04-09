$!Exige Observatorio Ciudadano de Mazatlán investigar contratos por $33.6 millones en Jumapam con un solo participante

MAZATLÁN._ El Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C. exige investigar la adjudicación de dos contratos consecutivos en 2025 y 2026 otorgados por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán para la compra de cloro y sustancias químicas, ambos asignados al mismo proveedor mediante licitación pública con un solo participante.

A través de un comunicado, el OCM informó que este hecho enciende alertas debido a que el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán establece en su Artículo 43, fracción II, que los procedimientos de licitación podrán declararse desiertos y realizar una segunda convocatoria cuando no se reciban al menos dos ofertas de proveedores idóneos, principio que no se cumplió en estos procesos.

La paramunicipal concretó ambas compras por un total de 33.6 millones de pesos a favor de la empresa ROHJAN S.A. de C.V.

La adjudicación de contratos públicos bajo estas condiciones implica riesgos, ya que no se garantizó competencia efectiva entre proveedores y se limitó la posibilidad de tener mejores precios y condiciones técnicas, lo que incrementa el riesgo de sobrecostos y posibles condiciones favorables para un solo proveedor.

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán señaló que este hecho contraviene también los principios establecidos en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obligan a que las contrataciones públicas se realicen bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones.