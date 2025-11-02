$!Exige OCM a nueva dirección de Cultura Mazatlán conducirse con transparencia

Se le debe de decir a todos los mazatlecos cuánto cuesta el Carnaval y sobre todo decirles cómo se gastan esos recursos, reiteró en el podcast en el que también participaron la directora de Proyectos y Alianzas Estratégicas y el responsable de Comunicación y Difusión del OCM, Sheila Arias y Misael Reyes.

“En una investigación que hicimos la contratación de únicamente un artista que en su momento se le pagaron arriba de 30 millones de pesos por adjudicación directa, cuando trajeron ahí a J Balvin, entonces son situaciones que no nos quedan claro y esa es la parte que nosotros estamos exigiendo, creo que es un buen, buen momento para que la persona, en el caso de Óscar García Osuna, que está llegando a la dirección del Instituto de Cultura asuma ese reto, el reto de conducirse con transparencia, informar, sentir esa libertad de decirle a los ciudadanos que el Carnaval sí nos cuesta a todos los mazatlecos”.

“Yo creo que pudieran ser situaciones que nos llevaran a tener un poco más de control en todos esos recursos que (manejan) en la fiesta, no estoy criticando la fiesta, lo aclaro, no estoy diciendo que estén mal que hagan la fiesta, lo que está mal es que no nos digan en qué se gasta tanto dinero y cómo se gasta tanto dinero”, expresó Rojo Navarro.

En el episodio 6 del podcast “Ciudadanía Informada, autoridad vigilada” que se transmite los viernes a las 16:00 horas en la página de Facebook de este organismo ciudadano, el director del OCM, Gustavo Rojo Navarro, recordó que en su momento lo platicó con el anterior alcalde de separar el Carnaval de lo que el Instituto en mención para que esta paramunicipal solamente se dedique a la promoción de la cultura, toda vez que para Turismo ya se tiene otra Secretaría que es la de Desarrollo Económico y Turismo.

MAZATLÁN._ El Observatorio Ciudadano de Mazatlán exigió a la nueva dirección del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán conducirse con transparencia y al Consejo Municipal de Seguridad Pública le solicitó de manera pública y por cuesta ocasión una reunión para conocer su plan de trabajo.

Rojo Navarro precisó que el Reglamento Interior del Instituto establece con claridad la obligación de que la dirección de la paramunicipal tendrá que presentar ante el Consejo del mismo durante los 30 días posteriores al Carnaval unos estados financieros preliminares para su revisión y posteriormente durante los 30 días subsecuentes tiene que presentar los estados financieros definitivos.

“Entonces eso es algo que no lo tenemos, nunca nos lo han presentado y donde deben de publicarse publican un estado financiero general del Instituto de Cultura y no los específicos del Carnaval, por qué el Carnaval, porque el carnaval es donde más se eroga recurso público”, reiteró el director del OCM.

Dio a conocer que con base en un estudio que realizó, aparte de los ingresos propios que tiene el Instituto, en el 2020 nada más del Ayuntamiento de Mazatlán se le asignaron 115 millones de pesos en un año en que se estaba en plena pandemia del Covid-19 y de ellos se gastó 94.1 millones de pesos y en el 2021 en que históricamente el Carnaval se suspendió se asignó a la paramunicipal casi 113 millones de pesos de los que se gastaron 105 millones peso a que no se realizó esta fiesta.

Mientras que en el 2022 se gastaron casi 171 millones 663 mil pesos en gastos generales del Instituto en mención aún cuando en el año anterior que no hubo carnaval se gastaron 105 millones de pesos, por lo que en esos dos años se gastaron casi 280 millones de pesos.

“Contrasta en el 2023 que se le asignaron casi 100 millones de pesos, se erogaron casi 64 millones de pesos; en 2024 se asignaron 87 millones de pesos, que fue lo que se gastaron, pero ya en el 2025 sube de 85 millones que se tenían presupuestado originalmente se le transfirieron 108 millones 200 mil pesos para el ejercicio 2025, de los cuales según el estado financiero al 30 de septiembre de este año han erogado 98 millones de pesos”, precisó Rojo Navarro.

Añadió que con esas cifras se ve cómo se gasta, cómo se contrata, se ha visto que en unas administraciones municipales se ha gastado muchísimo dinero y en otras se ha bajado como en 2023 que se gastaron casi 65 millones de pesos.

“Entonces toda esa explicación es la que nos deben, toda esa transparencia es la que nos deben, hay denuncias en el Órgano Interno de Control (del Ayuntamiento de Mazatlán) por ejercicios de materiales mal habidos, nosotros desde Observatorio Ciudadano también denunciamos ahí unos contratos que se otorgaban los mismos funcionarios a asociaciones civiles donde ellos formaban parte”, añadió.

“Entonces sí es una situación muy delicada”.

Por su parte Sheila Arias recordó que entre las malas prácticas detectadas en su momento el Instituto auto contrató a un ballet integrado por personal de la misma paramunicipal y que todavía es parte del mismo.

“Ese tipo de prácticas han acompañado al Instituto de Cultura a lo largo de los años, qué queremos hoy, hoy queremos que comience una nueva era, no se trata de cambiar de director y de cambiar de director, se trata de acabar con viejas prácticas e iniciar una nueva oportunidad, una nueva era de transparencia”, expresó la directora de Proyectos y Alianzas Estratégicas del OCM.

“Es una obligación del Instituto de Cultura generar informes públicos del Carnaval, en particular del Carnaval porque ahí se va, yo pienso, por lo menos el 80 ó el 70 por ciento del recurso destinado a Cultura se va en el Carnaval y por supuesto nos tiene que interesar”.

Entre varios puntos, Sheila Arias expresó que el Consejo del Instituto de Cultura tiene que representar a los ciudadanos y parece que no lo está haciendo, además se ve desde hace muchos años a la cultura alejada de la sociedad civil, por lo que se debe sumar a los sectores claves, a la ciudadanía, a grupos sociales, esta es una oportunidad.

“Vamos a darle un voto de confianza a Óscar García Osuna que es una persona muy preparada en muchos aspectos y seguramente trae un proyecto y un plan de trabajo muy interesante que esperamos conocer también de manera pública porque ese también es un tema que tenemos que conocer”, expresó.

Luego de reiterar que a pesar de que se le han hecho tres peticiones de reunión al nuevo secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Jorge Rubén Ibarra Escobar, a través del podcast le hicieron por cuarta ocasión la solicitud de reunión esperando que se concrete y que ese organismo creado por decreto desde el 2008 no permanezca en la opacidad y sin la participación ciudadana.

“Y precisamente, que son los temas que estamos abordando el día de hoy, por el contexto que estamos viviendo en nuestro estado de la seguridad por un lado, el Consejo (Municipal de Seguridad Pública) para saber cuáles son las estrategias, cuáles son los programas que se tienen para ir buscando que la juventud se esté dedicando a otro tipo de actividades por parte del propio Consejo”, subrayó Rojo Navarro ante la petición de reunión tanto con el Consejo Municipal de Seguridad Pública como con el nuevo director del Instituto de Cultura.

“Y por parte de Cultura son acciones fundamentales para poder llevar a esos jóvenes, a esas familias, a esas comunidades actividades que nos aparten un poquito de toda esa cultura que se estado llevando, llamarle cultura a la narcocultura, por llamarla por su nombre y llevar la cultura buena para contrarrestar todo lo que está pasando, de ahí la importancia de estos temas que estamos tratando en este sexto episodio”.