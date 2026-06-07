Exige OCM frenar compra de terreno para nuevo relleno sanitario para Mazatlán sin estudios técnicos ni sustento legal

Ante la inminente intención del Gobierno de Mazatlán de adquirir un predio en la sindicatura de El Habal para la construcción del próximo relleno sanitario, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán exigió públicamente al Cabildo y a las autoridades involucradas detener cualquier autorización, compromiso o proceso de compra de terreno hasta que se realicen y sean públicos todos los estudios técnicos, ambientales y legales correspondientes.

“Ante la inminente intención del Gobierno de Mazatlán de adquirir un predio en la sindicatura de El Habal para la construcción del próximo relleno sanitario, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A. C. exige públicamente al Cabildo y a las autoridades involucradas detener cualquier autorización, compromiso o compra de terrenos hasta que se realicen y sean públicos todos los estudios técnicos, ambientales y legales que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003, norma federal que regula la selección de sitios, diseño, construcción, operación y clausura de rellenos sanitarios”, añadió el OCM en un comunicado del 7 de junio.

Agregó que lo anterior es ante el dictamen que tiene preparada la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán para someter al pleno el compromiso de compra de 225 mil metros cuadrados en la sindicatura de El Habal, en una zona conocida como “La Amapa”, por un monto de 33.7 millones de pesos para el relleno sanitario en mención.

“De acuerdo con el dictamen, se plantea un ‘compromiso de compra’ sustentado en una opinión favorable de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (Sebides) respecto a las condiciones ambientales del predio”, añadió el OCM.

“Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado públicamente ningún estudio técnico y legal que exige la NOM-083-SEMARNAT-2023 para determinar la viabilidad del sitio y cumplir con todos los requisitos que exige el predio donde operará el futuro relleno sanitario de Mazatlán”.

Recordó que el dictamen que presentará en breve la Comisión de Hacienda del Cabildo local que coordinada el Regidor Jesser Yael Martínez Otero, también establece que el Presupuesto de Egresos 2026 del Gobierno de Mazatlán contempla ya 26 millones de pesos para la adquisición de un terreno, pero el predio que se pretende adquirir tiene un valor de 33.7 millones de pesos, es decir, un 68.5 por ciento más de lo autorizado originalmente.

Por ello reiteró que el OCM exige que el Gobierno de Mazatlán se abstenga de comprometer recursos públicos para adquirir cualquier terreno destinado al relleno sanitario mientras no se hayan realizado los estudios técnicos, ambientales y legales que exige la NOM-083-2023.

“Que la adquisición del terreno se realice mediante Licitación Pública para garantizar transparencia y competencia, lo que permitirá evaluar otras alternativas que garanticen mejores condiciones para el interés público y no se comprometa una compra dirigida”, continuó dicho organismo ciudadano.

“Que el Gobierno de Mazatlán explique de manera documentada el origen de los 13.7 millones de pesos adicionales necesarios para la compra de un predio que supera significativamente el monto previsto en el presupuesto autorizado; y que justifique en lo más amplio la elección de ese predio en la sindicatura de El Habal”.

Además, exige que se abra una consulta pública efectiva y proactiva con habitantes de las comunidades y poblaciones colindantes al predio propuesto, para garantizar su derecho a participar en las decisiones que impactarán su entorno y su calidad de vida.

“En ese sentido reconocemos la necesidad de avanzar en la solución del problema de disposición final de residuos sólidos y el cumplimiento de obligaciones y resoluciones que enfrenta el Municipio, pero la urgencia no puede justificar la omisión de estudios, ni limitar la participación ciudadana i comprometer el presupuesto sin justificación técnica sólida”, manifestó el OCM.

Actualmente el Gobierno de Mazatlán deposita las más de 600 toneladas de basura que recolecta diariamente en un basurón a cielo abierto ubicado en el Ejido de Urías y atiende una demanda colectiva en el Juzgado Octavo de Distrito que lo obliga a tener un relleno sanitario que cumpla con todas las especificaciones ambientales y ya ha tenido que pagar ante el Sistema de Administración Tributaria una multa de cerca de 50 millones de pesos.