Exige OCM hacer público expediente completo sobre deuda y condonación al Gran Acuario

MAZATLÁN._ El Observatorio Ciudadano de Mazatlán exigió al Gobierno municipal que ponga a disposición de la ciudadanía el expediente completo que corresponde al Gran Acuario Mazatlán, para conocer de manera abierta el contrato y el último addendum aprobado por Cabildo sobre las condiciones de pago de la deuda por la renta del espacio del viejo acuario.

En sesión extraordinaria, el Cabildo aprobó por mayoría condonar los intereses que generó la deuda del Gran Acuario de Mazatlán durante 20 meses que dejó de pagar al Municipio por dicho arrendamiento.

El adeudo actual equivale a 47 millones 788 mil 890 pesos y los intereses condonados corresponden a 24 millones 150 mil pesos, más del 50 por ciento de lo que se debe.

La sesión número 25, donde fue aprobada la condonación, apenas duró ocho minutos.

El regidor Jesser Jael Martínez Otero, coordinador de la Comisión de Hacienda, leyó la propuesta del Municipio omitiendo todo el contenido del dictamen y los acuerdos; solo informó que la propuesta de condonación fue conjunta en conjunto con la Secretaría del Ayuntamiento.

En ese contexto, a través de un comunicado, el OCM exigió al Gobierno de Mazatlán, al tratarse de un tema de alto interés público, que ponga a disposición de la ciudadanía el expediente completo que corresponde al Gran Acuario para conocer de manera abierta el contrato de arrendamiento firmado con la empresa Drakkar Aquariums, S.A.P.l. de C.V., como arrendatario, así como un convenio modificatorio firmado el 22 de agosto de 2023 y el último addendum aprobado por Cabildo sobre las condiciones de pago de la deuda.

También que esté a consulta pública la justificación de la autoridad municipal, donde fundamente la propuesta de condonar los intereses, así como los argumentos del Gran Acuario que lo llevaron a evadir el pago durante 20 meses (febrero 2024-septiembre 2025).

Además, el organismo pidió que sea público de manera inmediata el dictamen que presentó la Comisión de Hacienda el pasado 17 de diciembre en la sesión extraordinaria de Cabildo para la condonación, ya que su contenido se omitió totalmente durante la sesión, pese a que es información pública.

El OCM reiteró su exigencia de que dicha información se abra a la ciudadanía, ya que señaló que “la información es nuestra”, no de las autoridades.

“Como organización consideramos que esta práctica representa un control de información, un acuerdo en ‘lo oscuro’ y una barrera implícita que restringe la participación de la sociedad civil en asuntos públicos; además atenta contra el Artículo 6to constitucional que establece que ‘toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión’”.

Apuntó que esta práctica institucional de omitir información pública trasgrede, además, tratados internacionales de los que México es parte como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su Artículo 19 reconoce el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información; incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado que este Artículo incluye el acceso a información en poder del Estado, especialmente cuando es de interés público.

A esto se agrega La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que en su Principio 4 establece que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de las personas y que los Estados tienen la obligación de garantizarlo, dijo.



¿Cuánto se condonó al Gran Acuario?

De acuerdo con el contrato de arrendamiento, cuyo documento está en poder de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, en la cláusula sexta establece que el Gran Acuario deberá pagar un interés moratorio sobre las rentas adeudadas desde el día siguiente en que debió pagarlas y hasta la fecha en que sean liquidadas en su totalidad a razón del 5 por ciento mensual.

En un cálculo realizado por el OCM, tomando de base la cláusula sexta del Contrato, por los 20 meses de atraso del pago, el Gran Acurio sumó de intereses 24 millones 150 mil pesos, correspondiente a la cantidad que fue condonada por el Cabildo.

Este recurso que dejará de entrar a las arcas municipales, apuntó, equivale al 10 por ciento del presupuesto destinado a obra pública este año, también es proporcional al triple del presupuesto anual para la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, por ejemplo.

“Por lo anterior, exigimos públicamente apertura del expediente completo de todo lo relacionado con la deuda del Gran Acuario en nuestro derecho de pedir rendición de cuentas al ser obligación institucional explicar, justificar y asumir consecuencias por sus decisiones. Rendir cuentas no es informar lo que conviene, sino responder por lo que se hizo”.