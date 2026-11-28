MAZATLÁN._ La Senadora Paloma Sánchez Ramos exigió justicia por el asesinato de Julio César Osuna Chaidez, regidor del Ayuntamiento de Culiacán, y pidió a las autoridades esclarecer el ataque y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Osuna Chaidez, quien se desempeñaba como edil por el Partido Verde Ecologista de México, fue asesinado a balazos la noche del viernes 27 de noviembre frente al acceso principal del residencial Pontevedra, en el sector Isla Musala de la capital sinaloense.

En lo que respecta al homicidio, Sánchez Ramos recordó que el regidor militó en el Partido Revolucionario Institucional y formó parte durante un tiempo del Comité Municipal del PRI en Culiacán.

“Fue priista, fue compañero priista, estuvo mucho tiempo en el Comité Municipal de Culiacán, era compañero, era amigo, era joven. Yo lo conocí poco, pero mucha gente habla muy bien de él y la verdad es que es muy lamentable. Nos duele lo que está pasando, que a su familia le esté pasando esto”, comentó.

La legisladora señaló que el asesinato causó consternación entre quienes conocieron a Osuna Chaidez durante su trayectoria política y pidió que las autoridades agoten la investigación.

“Yo creo que muchos que conocimos a Julio, y sobre todo tantos amigos que tienen la política, estamos muy consternados. También igual exigimos justicia, exigimos que las autoridades vayan hasta el fondo de lo que pasó”, manifestó.

Osuna Chaidez llegaba al complejo residencial a bordo de un automóvil cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. El vehículo quedó frente al acceso del inmueble.

Tras el reporte de disparos, agentes de distintas corporaciones acordonaron el sitio y personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias. Por el homicidio se abrió una carpeta de investigación.

Con respecto al hecho, Sánchez Ramos cuestionó que, pese a las reducciones en las cifras de homicidios anunciadas por el Gobierno federal, en Sinaloa se sigan registrando asesinatos a diario, pidiendo mantener la atención federal en el estado ante los efectos de la violencia en las familias.

“Seguimos exigiendo que no se olviden de Sinaloa. Llevamos más de dos años en esta narcoguerra donde los únicos que han pagado son las y los sinaloenses. Todos los días hay dolor aquí”, puntualizó.