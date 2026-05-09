Exige PAN acciones ante la inseguridad y crisis económica en el sur de Sinaloa

MAZATLÁN._ Con el fin de alzar la voz por la zona sur de Sinaloa, dirigentes del Partido Acción Nacional en Mazatlán, San Ignacio, Rosario y Concordia convocaron a una rueda de prensa para exigir acciones que terminen con la inseguridad y reactiven la economía de sus sectores.

Ante un sentimiento de hartazgo por la situación de violencia que sacude al estado, el coordinador del PAN zona sur, Felipe Parada Valdivia, llamó a la unidad entre todos los dirigentes albiazules para combatir a Morena en las próximas elecciones, pues afirma que han dejado escalar a un “monstruo” que hoy no pueden controlar.

“Tanto los dirigentes como yo, en mi carácter de coordinador, queremos comentarles la situación del sur del estado, que es una situación de olvido, abandono, crisis económica y obviamente la inseguridad que ya es insostenible, incluído Mazatlán. Queremos como bloque manifestar nuestra rechazo, pero sobre todo nuestra exigencia de acciones públicas que vengan a reactivar nuestra economía de manera urgente”, dijo.

Natividad Rodríguez Gallardo, dirigente del PAN en San Ignacio, indicó que se están viendo muy afectados en el tema económico, ya que actualmente en el municipio hay muy poco movimiento.

Ante esto, lanzó una petición a las autoridades para que se realicen más obras que produzcan empleos y, a su vez, haya más derrama económica para toda la gente.

En tanto, Verónica Montaño Cisneros, líder panista en Rosario, expresó que su municipio enfrenta el creciente problema de inseguridad que se refleja en robos, extorsiones y presencia de grupos delictivos en la zona serrana; además de una debilidad institucional notoria en la falta de inteligencia preventiva y nula confianza ciudadanía.

“Rosario es un municipio con enorme potencial histórico, agrícola, turístico y cultural, pero también enfrentamos rezagos estructurales que no se pueden seguir maquillando. En materia de seguridad pública, la principal preocupación de la ciudadanía sigue siendo la inseguridad, pues aunque Rosario no presenta los niveles de violencia de Culiacán, sí enfrenta una creciente presencia de grupos delictivos, robos patrimoniales, extorsión silenciosa y percepción de miedo en las comunidades rurales”, explicó.

Por su parte, José Luis Salinas, dirigente del partido en Mazatlán, comentó que el puerto no se ha visto exento de inseguridad, la cual no solo se presenta en hechos de alto impacto, sino también en asaltos a negocios y robos de vehículos que no encuentran solución.

Cuestionó además la mala imagen que dejan a Sinaloa las acusaciones contra sus dirigentes.

“En Mazatlán, la inseguridad no solamente se han elevado en los hechos de alto impacto como los homicidios a plena luz del día, sino también la delincuencia común. Ustedes pueden ver en redes sociales, farmacias, tiendas de abarrotes, como los ladrones atracan a menores de edad. No podemos seguir permitiendo esto, y en Mazatlán también es muy notoria la falta de policías para atender estos casos”, explicó Salinas Gudiño.

El dirigente del PAN en Concordia, Valentín Zamudio, detalló que en el municipio persiste el problema con la falta de agua que llega un día sí y un día no; sumado a que continúa la crisis de inseguridad en la zona serrana.

Por tanto, también llamó a hacer fuerza en el partido para lograr un cambio en 2027 que les permita retirar la asfixia en que están sumidos.

Asimismo, todas los dirigentes concordaron en que Sinaloa pasa por la peor crisis de inseguridad en la historia, señalando que el ahora Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ha dejado en el olvido a los municipios pequeñas del sur de Sinaloa, ya que ni el ni otros funcionarios realizan visitas frecuente.