Exige PAN Mazatlán transparencia y sensibilidad a Jumapam ante denuncia de cobros indebidos

Un llamado enérgico lanzó el Partido Acción Nacional en Mazatlán para atender lo que calificó como abusos administrativos y cobros injustificados por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, en perjuicio de los usuarios del servicio.

En rueda de prensa, la nueva dirigente del PAN en Mazatlán, Nadia Vega Olivas señaló a la paramunicipal de aplicar cargos automáticos por concepto de ‘reconexión’, incluso en aquellos casos donde el suministro de agua nunca fue suspendido.

Vega Olivas expresó su preocupación por las constantes quejas de los ciudadanos en torno al mal servicio y la falta de claridad en los recibos, destacando que lejos de actuar con empatía hacia la población, Jumapam ha mostrado una actitud distante y burocrática ante los reclamos.

“Esta situación ya me ha tocado vivirla y me ha tocado saber de gente que también lo está viviendo. ¿Qué sucede? Que llega el mes exacto e inmediatamente te cobran la reconexión del servicio. Estamos hablando de como 400 pesos, más o menos”

La dirigente del PAN en Mazatlán señaló que esta aplicación injustificada de conceptos de reconexión, representa un abuso y falta de empatía hacia las familias mazatlecas por parte de dicha institución.

“Si a las personas se les olvida o no pueden pagar, al día siguiente se les carga automáticamente una reconexión en donde no se ha mandado cortar el servicio, pues prácticamente es una ganancia limpia”, dijo.

“Es un tema que tenemos que investigar. Obligan a la gente, de forma legal o no legal, a pagar en automático porque no se pueden quedar sin el servicio. Es un abuso para el ciudadano”, agregó.

Vega Olivas sostuvo que estas irregularidades son el resultado del abandono administrativo que ha caracterizado al gobierno local encabezado por Morena, al que acusó de permitir que los servicios públicos se deterioren en el puerto.

“Esto es el reflejo de la falta de atención del Ayuntamiento de tener un Mazatlán limpio, con servicios públicos en las colonias, en la imagen de la infraestructura, alumbrado, pavimentación, alcantarillado, y sobre todo en un sistema pluvial del cual carecemos”, dijo.

Además, recordó que el acceso al agua potable no debe tratarse como una mercancía sujeta a cobros discrecionales, sino como un derecho humano fundamental.

“Ese espíritu social no se ve manifestado en un servicio que es de agua potable, que es un líquido vital para todos y que la gente no puede prescindir de él. En el pasado esto no sucedía”, dijo.

“Siempre había cierta tolerancia con el ciudadano, si por cuestiones de carencia económica pagaba después, obviamente había recargo, pero una situación de reconexión no me había tocado vivirla en ningún otro gobierno”, agregó.

Finalmente, Vega Olivas expresó que la postura del PAN en Mazatlán se suma a una serie de inconformidades ciudadanas que, en las últimas semanas han puesto en evidencia la desconfianza hacia la gestión de la paramunicipal.

Además, adelantó que el partido continuará señalando las fallas por parte de la actual administración en atención a los servicios públicos, al considerar que el deterioro del gobierno local no se debe normalizar.