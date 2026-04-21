Exige PAN Mazatlán transparentar permisos por pintura en Palacio Municipal

Tras la polémica generada por la pintura aplicada en la fachada del Palacio Municipal de Mazatlán, el Partido Acción Nacional en el puerto pidió al Gobierno Municipal transparentar el proceso mediante el cual se autorizó la intervención en el inmueble.

Así lo informó el presidente interino del PAN en Mazatlán, Luis Ángel Salinas Gudiño, quien señaló que si bien es innegable la necesidad de dar mantenimiento a los edificios públicos, este tipo de intervenciones deben apegarse a lineamientos claros, especialmente cuando se trata de inmuebles ubicados dentro de polígonos considerados históricos.

Salinas Gudiño destacó que resulta indispensable que el Gobierno Municipal haga público el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el fin de conocer las especificaciones técnicas bajo las cuales se autorizó la modificación en la fachada.

“Uno de los temas que este fin de semana estuvo en la polémica fue la pintada y repintada de nuestro Palacio Municipal. Si bien todos hemos acudido a este recinto y entendemos que es necesario darle mantenimiento, lo que se cuestiona es la forma en que se realizó este proceso y la falta de información clara al respecto”, comentó.

“Si la Presidenta comenta que se cuenta con el permiso del INAH, lo correcto sería presentarlo públicamente para conocer las especificaciones técnicas bajo las cuales se otorgó ese visto bueno o ese permiso, y así tener certeza de que se actuó conforme a la normatividad”, añadió.

El dirigente comentó que, aunque el Palacio Municipal no está catalogado como monumento histórico, si forma parte de un entorno que cuenta con protección patrimonial, lo que implica restricciones y procedimientos específicos para cualquier intervención.

En este sentido, comparó la situación con la de particulares que habitan en este tipo de zonas, quienes deben cumplir con diversos trámites y permisos antes de realizar cambios en sus propiedades.

“Imagínense a cualquier ciudadano que viva dentro de ese cuadro histórico, el problema en el que se metería si decide modificar o pintar la fachada de su casa sin cumplir con todos los requisitos, es un proceso complejo y con mucho papeleo que se tiene que respetar”, declaró.

Salinas Gudiño consideró que la polémica pudo evitarse si desde el inicio se hubieran transparentado los documentos correspondientes ya que la falta de información ha generado más dudas que certezas entre la ciudadanía sobre la manera en que se autorizó el proyecto.

“Consideramos que la Presidenta se metió en una polémica innecesaria, porque más que generar certezas, lo que ha provocado son dudas sobre cómo se aprobó esta intervención y bajo qué criterios se llevó a cabo”, dijo.

Salinas Gudiño comentó que es necesario informar el costo total de los trabajos, particularmente en lo que se refiere a la compra de pintura, ya que hasta el momento no se ha detallado el monto erogado.

“También es fundamental saber cuánto nos está costando esto; no queremos encontrarnos más adelante con que la pintada y la repintada terminó costando una cantidad excesiva de recursos públicos, de los impuestos que pagan todos los ciudadanos”, puntualizó.