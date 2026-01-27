Exige periodista garantías para ejercer su profesión en Sinaloa

Tras recibir una amenaza directa y un mensaje intimidatorio por publicar en sus redes sociales información sobre el proyecto de construcción de un complejo turístico en Playa Brujas, al norte de Mazatlán, la periodista Sheila Arias exigió públicamente a las autoridades garantías de seguridad para ejercer el periodismo en Sinaloa.

“Mi petición pública sí es exigir a todas las instituciones implicadas, particularmente al Gobernador las condiciones o las mejores condiciones como instituciones que nos merecen para ejercer nuestra labor de manera segura, para ejercer nuestra labor acompañados con herramientas legales a nuestra disposición”, enfatizó Sheila Arias en entrevista ante este diario.

“Ahí tenemos el Instituto ( Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas) que ha hecho un buen papel, pero sí necesitamos compromiso de las autoridades en este contexto de crimen, de guerra y de mayor vulnerabilidad para los periodistas”.

Reiteró la exigencia a autoridades de Sinaloa que garanticen las condiciones para ejercer el periodismo tan golpeado que se está viviendo.

“Hablar por todos, no sólo por este caso, sabemos que hay temas sensibles en donde nos tenemos que ir a la autocensura porque sabemos que no tenemos protección institucional, que amenazan porque se puede, la impunidad pues”, expresó.

Recordó que la amenaza directa y el mensaje intimidatorio donde le pedían bajar de sus redes sociales las publicaciones, las recibió el pasado lunes y a raíz de que las hizo públicas pararon.

“Fue una amenaza directa y un mensaje de intimidación donde se me amenaza con afectar mi trabajo y denunciarme por visibilizar el caso siendo que todos los datos que yo tomé son de un documento público que está disponible en una dependencia federal que es Semarnat (la solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales)”, continuó.

“En mi caso no se trata de señalar ni de juzgar ni de hacer pensar que el proyecto no es correcto, lo que yo señalé es que se cumpla con la normatividad no solamente este sino todos los proyectos que se asientan en un territorio, en este caso es inmobiliaria”.

Subrayó que los periodistas en Sinaloa están resistiendo, esa es una realidad.

“Los periodistas en Sinaloa estamos resistiendo, esa es una realidad, nos estamos refugiando en autocensura también es una realidad y si normalizo esta agresión a mi persona y cedo en lo que me piden entonces estaría normalizando una práctica de intimidación a todo el gremio y yo no quiero que esto se normalice y estamos cansados de ver a los periodistas de no informar, de informar apenitas o de informar a medias porque estamos muy expuestos hoy más que nunca”, subrayó la periodista ex trabajadora de este diario.

Informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que se pase a la Vicefiscalía Especializada porque no quiere sumar a la impunidad con su silencio.

“Con mi silencio estaría sumando a la impunidad y no lo voy a hacer, entonces los periodistas no merecemos ser agredidos ni intimidados por visibilizar temas de impacto colectivo y de alto interés público”, recalcó.

También pidió a las autoridades que autorizan la construcción de proyectos inmobiliarios que por lo menos se aseguren que se cumple con la normatividad, es algo de los medios de comunicación evidencian estas omisiones y permisividad, por lo que deben vigilar que se cumpla con la normatividad.

“Como periodista de investigación focalizado en temas ambientales lo he detectado en otros proyectos que las obras están avanzadas y ya estando avanzadas apenas empiezan a gestionar permisos de todos los niveles de gobierno, es una práctica común y es un patrón y las autoridades deben hacer valer primero su autoridad y segundo las sanciones”, expresó.

“Si hay sanciones no las conocemos porque tampoco se hace público esos acuerdos a los que se llegan de sanciones, (después de hacer pública la amenaza) ya no he recibido agresiones ni amenazas, hacerlo público es la mayor protección que tenemos y entonces esto pasa porque hay personas que se siente cómodas agrediendo las voces críticas y hoy más que nunca necesitamos de voces críticas ante este contexto tan complejo que estamos viviendo”.

Reiteró que es su derecho como periodista y como ciudadana cuestionar lo que se hace en el área donde vive.