“Es un hecho muy lamentable, mandamos nuestras condolencias a la familia que está teniendo esta pérdida irreparable y por supuesto que como cualquier muerte es reprobable, más en el tipo de situación que se dio, fue un homicidio parece ser, y no solamente candidatos, yo pienso que tenemos que tener un Sinaloa libre de violencia y de inseguridad”, expresó la abanderada al Senado de la República por el PVEM, Nubia Ramos, que va en fórmula con Jesús Valdés.

Se debe reforzar seguridad: Valdés

En conferencia de prensa realizada este viernes en Mazatlán, donde los candidatos del PVEM expusieron sus propuestas de trabajo en caso de que el voto los favorezca el próximo 2 de junio, el también candidato al Senado de la República, Jesús Valdés, expresó que junto con su compañera de fórmula están recorriendo todo el estado día y noche y hasta el momento no han tenido indicios de algo similar, pero se debe reforzar la seguridad para toda la sociedad.

“Nosotros estamos recorriendo todo el estado día y noche, hasta el momento no hemos tenido indicios de algo similar, estamos preocupados por las noticias que vemos todos los días en diferentes entidades federativas de los sucesos que están aconteciendo y hacemos un llamado al Gobierno Federal para que redoble ahorita la seguridad no solamente para la elección, en general se ocupa reforzar la seguridad sobre todo en las zonas serranas, en las zonas donde ahorita se tiene mayor índice delictivo porque no es solamente la elección, es en general”, expresó Jesús Valdés.