Exige regidor avance y transparencia en proyecto del nuevo panteón municipal de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras más de un año de retraso en el proyecto para la creación de un nuevo panteón municipal en Mazatlán, el regidor del Partido Acción Nacional, Felipe Parada Valdivia, denunció falta de información oficial sobre su ubicación o sus características para los integrantes del Cabildo.

Parada Valdivia expresó que la demora en la construcción de este nuevo panteón, proyectado a atender la creciente demanda de espacios funerarios en el puerto, ha causado incertidumbre entre algunos regidores al no ver avances en el proyecto, por lo que urgió a las autoridades a resolver una situación que calificó como crítica para la ciudad.

“Hasta ahorita a nosotros como regidores no nos han hecho llegar la información correspondiente. Es un tema que ha estado atendiendo entre Servicios Públicos y la Secretaría del Ayuntamiento, pero a nosotros no nos han dado información al respecto”, comentó.

Asimismo, el edil aseguró que la falta de espacios en los panteones municipales ha generado un problema serio para las familias que enfrentan la pérdida de un ser querido.

“Efectivamente, los panteones municipales ya están saturados, lamentablemente no hay espacios para dar servicio a la ciudadanía”, dijo.

El regidor del PAN señaló que ante esta situación, el Ayuntamiento se ha visto obligado a canalizar las solicitudes de espacios a comunidades foráneas como Villa Unión o El Vainillo, lo que representa una incomodidad adicional para los deudos.

“De por sí la gente ya está pasando por un trance doloroso de perder a un familiar, como para todavía tener este otro trámite tan complicado de buscar un espacio en donde sepultarlo”, declaró.

Ante el panorama, Parada Valdivia exhortó a las autoridades a atender el tema con carácter de urgencia y de manera integral, incluyendo a todos los actores involucrados en la toma de decisiones.

“Estamos pidiendo que de manera urgente sea resuelto este tema, porque no podemos dejar de dar un servicio tan importante a la ciudad. Exigimos que ya de manera urgente nos pasen la información para ver cómo llevamos el tema, porque al final va a recaer en la autorización del Cabildo”, dijo.

El regidor mencionó que existe una propuesta ciudadana para donar un terreno con esta finalidad, sin embargo, no se ha informado de manera oficial sobre dicha opción o los estudios técnicos y financieros que determinen su viabilidad.

Además, insistió en que el terreno debe de tener una ubicación en el perímetro del casco urbano para un fácil acceso para la ciudadanía, además de una extensión suficiente para dar el servicio por un largo periodo de tiempo.

“Por ahí se había acercado una persona que quiere donar un terreno para el panteón, pero está en el camino a El Armadillo, fuera de la zona conurbada. El Ayuntamiento no tiene terrenos en la zona conurbada, tendría que ser en la perimetría de la ciudad”, comentó.

“Si vamos a atender el problema de manera momentánea con un pequeño terreno, nos estaría ocasionando el mismo problema en menos de un año”.

Parada Valdivia recordó que durante administraciones pasadas ya se había intentado adquirir un terreno para un nuevo panteón, operación que terminó en una pérdida económica para el Ayuntamiento.

“En la administración de (Fernando) Pucheta se compró un terreno, pero se canceló porque no era apto ya que tenía condiciones rocosas y no era factible. Esa compra derivó en una demanda que terminó costándole al Ayuntamiento alrededor de 6 ó 7 millones de pesos por un terreno que no se usó”, expresó.

“Para el nuevo panteón calculamos una inversión de alrededor de 9 millones de pesos, considerando las obras de adecuación y nivelación del terreno”.

El edil también destacó que la saturación de los panteones no solo responde al crecimiento poblacional de Mazatlán, ya que además la aceleración de defunciones durante la pandemia redujo drásticamente la vida útil de los espacios disponibles.

Finalmente, Parada Valdivia destacó que, más allá de la falta de información hacia el Cabildo, el Ayuntamiento tiene que asumir su responsabilidad ante una situación que afecta directamente a la ciudadanía.