Exige regidora disculpa pública de la Alcaldesa por declaraciones sobre víctimas de ataque en Mazatlán

Una disculpa pública a las familias de los cuatro jóvenes asesinados tras un ataque armado en la Colonia Felipe Ángeles el pasado domingo exigió la Regidora por el PRI Maribel Chollet Morán a la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, por considerar que sus declaraciones colocaron a las víctimas bajo sospecha.

Fue durante su intervención en la más reciente sesión de Cabildo donde Chollet Morán se refirió al ataque contra jóvenes que, según la información expuesta, habían participado en un partido de futbol y posteriormente convivían cuando fueron agredidos a balazos, con saldo de cuatro personas muertas y dos heridas.

La Regidora cuestionó las declaraciones realizadas posteriormente por Osuna Zavala, quien, de acuerdo con lo señalado por la Regidora, sostuvo que el hecho no había dejado “daños colaterales” y lo relacionó con una pugna entre grupos criminales.

“Después de perder a un ser querido, las familias tengan que enfrentar también la insensibilidad de las autoridades. Que el Estado, en lugar de protegerlas, acompañarlas y garantizarles justicia, termine revictimizándoles”, comentó.

“Mientras las familias están enterrando a sus seres queridos, no podemos permitir que desde el poder las explicaciones lastimen más a las familias, a quienes ya sufren por esas pérdidas”, añadió.

Chollet Morán sostuvo que mientras una investigación de las autoridades competentes no determine algún vínculo de las víctimas con actividades delictivas, no deben realizarse señalamientos que las coloquen bajo sospecha.

“Estos jóvenes no solamente fueron víctimas de la violencia, usted de antemano los está criminalizando. Está criminalizando a jóvenes cuya única circunstancia públicamente acreditada era que se encontraban conviviendo después de practicar un deporte”, declaró.

“Mientras no exista una investigación que acredite algún vínculo, nadie tiene derecho a criminalizar públicamente a las víctimas ni a insinuar responsabilidades que no han sido determinadas por la autoridad correspondiente”, agregó.

Ante esta situación, Chollet Morán consideró que este tipo de declaraciones pueden representar una afectación adicional para las familias que atraviesan por la pérdida de sus seres queridos, por lo que solicitó directamente a la Presidenta Municipal provisional emitir una disculpa pública.

“Desde este Cabildo le exijo a la Presidenta Municipal provisional de Mazatlán una disculpa pública a las familias de esos jóvenes a los que en un solo acto se les ha criminalizado”, manifestó.

En este sentido, añadió que las víctimas y las personas heridas merecen justicia, mientras que sus familiares requieren acompañamiento institucional de los tres niveles de gobierno.

Cuestiona respuesta ante asesinatos de mujeres en el puerto

Durante su posicionamiento, Chollet Morán también abordó la violencia contra las mujeres y señaló que durante agosto se han registrado nueve asesinatos de mujeres en Mazatlán.

La Regidora cuestionó particularmente la actuación del Instituto Municipal de las Mujeres y aseguró que, pese a formar parte de su Consejo como coordinadora de la Comisión de Equidad, no ha observado un pronunciamiento enérgico ante estos casos.

“No he visto, no he escuchado y no he leído un solo posicionamiento enérgico para que esas mujeres y sus familias sientan que el acompañamiento institucional está de la mano de ellos y de ellas”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó los temas y la información que se analizan diariamente en la Mesa de Seguridad, donde participan autoridades de los diferentes niveles de Gobierno.

Chollet Morán cerró su intervención con una crítica hacia la respuesta de las autoridades municipales y estatales ante la crisis de violencia y sostuvo que la ciudadanía requiere acciones que permitan recuperar condiciones de justicia, paz y tranquilidad.

“Exigimos y reclamamos justicia, paz, tranquilidad, desarrollo No, Presidenta, no es estridencia, ni ‘dantescas’ las expresiones que en este cabildo hacemos quienes solamente alzamos la voz dando cumplimiento a la responsabilidad que nos ocupa estar aquí. Alzar la voz requiere tener calidad moral y calidad política”, puntualizó.