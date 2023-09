No bajar recursos del Presupuesto de Egresos del Gobierno federal para el 2024 a rubros como salud y educación y que esos recursos no se destinen para la compra de votos, exigió públicamente el presidente del Grupo Alerta, Rodolfo Madero Rodríguez.

”Se sueltan el pelo y se vuelven loquitos con el presupuesto (el Presupuesto del Gobierno federal para el 2024 que se discute en el Congreso de la Unión en este que es cierre de sexenio), las dos cosas”, señaló Madero Rodríguez.

Agregó que como se está planteando el presupuesto del Gobierno federal en la Cámara de Diputados para el 2024 se pasará de una disciplina férrea que tenían a un desastre anunciado, por lo que se requiere mantener la disciplina que se traía.

”(Se debe) mantener la disciplina que traían, pues el problema es la disciplina de 5 años y que ahora lo van a soltar y van a endeudar al País, van a gastar como nunca en cosas equivocadas, a salud le están rebajando, a educación le están rebajando y no hay por qué, para qué, para gastarlo en compra de votos no me parece correcto”, recalcó el empresario mazatleco.

También dijo que el 2023 ha sido un año bueno en economía en el País y eso compensa los malos años de la pandemia del Covid-19, pero el gasto está mal dirigido.

Con relación a la desbandada que se ha dado de militantes del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa hacia el Movimiento de Regeneración Nacional para apoyar a la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, aunque los recibieron con abucheos, dijo que se ve un desfiguro total, son actos de conveniencias y falta de principios.

”Un desfiguro total, las conveniencias, falta de principios”, expresó Madero Rodríguez.