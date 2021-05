Exigen abogados que haya más sensibilidad por parte de funcionarios públicos de juzgados, en Mazatlán

Que haya más sensibilidad por parte de funcionarios públicos de los juzgados en la entidad para atender a los demandantes de justicia exigió la Delegación Sinaloa de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México al Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

“Al Supremo Tribunal de Justicia desde aquí hacemos un llamado de una demanda que los abogados están haciendo a nivel estado, del norte, del centro y del sur del estado, hay una queja en donde están solicitando que haya más sensibilidad por parte del funcionario, que sea más práctico, que no se sigan teniendo a puerta cerrada los juzgados”, dijo el delegado en la entidad de la Concaam, José Antonio Serna Valdés.

“Si bien es cierto hay que respetar las necesidades de seguridad en cuanto a salud que han sido recomendadas, pero la queja es que ven que está solo el Juzgado y a una persona que va no se le atiende, no se utiliza el criterio, que se utiliza el criterio de las citas para bloquear la puerta, si alguien no fue a la cita y por casualidad alguien está en la puerta por qué no atenderla, siempre y cuando estén el número de personas correspondientes que el lugar lo permita”.

Recalcó que es muy importante que haya la disposición del personal de los juzgados, la sensibilidad hacia el cómo sí, que no estén peleados con el abogado postulante, el postulante está trabajando , el postulante está queriendo sacar los asuntos que tiene la encomienda y la responsabilidad de dar seguimiento para el beneficio de su cliente, para el beneficio de una persona que necesita justicia o el beneficio de una mujer que necesita que se le atienda, que se le proteja, de un menor que necesita de su pensión alimenticia, de una persona a la que le han quitado lo suyo, entre otras.

“Entonces es indispensable que se vea el cómo sí, incluso en todo el medio administrativo para que el Supremo Tribunal esté consciente y sepa lo que hay debe haber un buzón de quejas y sugerencias, no lo vemos en los juzgados, y es una parte como el postulante o la misma ciudadanía pueden medir el trato, la administración de un juzgado que no deja de ser un aparato gubernamental y sobre todo puede tener también la supervisión correspondiente, los puntos de mejora en donde se le debe de dar seguimiento a veces mejor mobiliario, falta de sillas, mejor trato, etcétera”, recalcó Serna Valdés.

“Yo creo que es indispensable en toda administración de cualquier negocio por más chiquito que sea, el buzón de quejas y sugerencias es importante”, reiteró el dirigente de abogados en la entidad.