Exigen audiencia con Rocha Moya por terrenos prometidos desde 2023

MAZATLÁN._ Miembros de la Coordinadora Estatal por la Vivienda Digna y reservas territoriales en Mazatlán exigen al Gobernador Rubén Rocha Moya una nueva audiencia en la que se pueda tratar el tema de los terrenos que les prometió en 2023.

En conferencia de prensa, Arturo Cázares Medina, junto a personas de la Comisión, explicó que hace dos años el Gobernador accedió a hacer la compra de terrenos por todo el estado, los cuales iban a ser ocupados para la construcción de casas en favor de personas de escasos recursos; sin embargo, ese convenio no se ha concretado y genera malestar entre la gente.

Dichos terrenos iban a ser pagados en tres partes por Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de cada municipio (Guasave, Culiacán, Ahome y Mazatlán) y las mismas personas beneficiadas, quienes debían dar un pago de 26 mil pesos.

No obstante, al ser personas de escasos recursos, también les parece un poco elevado el costo debido a sus pocos ingresos.

“El Gobernador cada vez que lo vemos, cada vez que viene aquí a Mazatlán, nos dice que sí a todo, pero en realidad necesitamos sentarnos y platicar tranquilamente, que él nos diga sobre las posibilidades, que nos pongan una audiencia que ya jamás nos han programado”, expresó Cázares Medina.

“Estamos aquí para exigir al Gobernador que nos dé una audiencia a esta Coordinadora para la Vivienda Digna, para plantearle la problemática que ya antes le habíamos dicho, y que incluso hemos avanzado con los distintos funcionarios, pero necesitamos que él dé el punto final para que se aclare el tema”.

Señaló que al pagar impuestos, tienen el derecho a que se les apoye, ya que incluso la Constitución así lo establece. Es por eso que piensa que debería ser Gobierno del Estado quien financie los terrenos para ellos irlos pagando poco a poco.

Incluso están dispuestos a dar enganche, pero adecuándose a sus posibilidades financieras.

“En el caso de Mazatlán, hemos tenido presencia de CVIVE con una propuesta, que Ayuntamiento ponga una parte, el Gobierno estatal una parte y nosotros una parte; cada uno 26 mil pesos para la compra de terreno. Sin embargo, la situación económica no es la mejor, no todos los compañeros tienen para pagar esa cuota, así que no descartamos que en acá en Mazatlán hagamos una huelga o algo parecido, porque no es fácil que todos pongan esa cantidad”.

“Sería mejor que Gobierno del Estado nos pudiera financiar el terreno y nosotros irles pagando poco a poco. Nunca hemos dicho que queremos todo regalado, pero sí buscamos facilidades para que la gente pueda pagar, ya que no es justo que la gente esté pagando su renta en unos 5 mil cuando ganan 8 mil mensual. No alcanza”.



RESPALDAN A COMPAÑEROS DE GUASAVE ANTE POSIBLES ARRESTOS DEL GOBIERNO

Asimismo, la Coordinadora Estatal por la Vivienda Digna y reservas territoriales reiteró el apoyo a sus colegas de Guasave en la lucha por defender las 15 hectáreas de terrenos que el Gobierno del Estado había comprado para ello hace más de un año, y que en este tiempo no les había entregado, por lo cual las invadieron.

“Guasave hizo huelga de hambre en su momento y se les compraron 15 hectáreas. ¿Qué pasó? Que en más de un año esos terrenos no se les entregaron, solo se compraron. En todo un año no pudo el Gobierno municipal de Culiacán hacer el trazado, ni entregar la documentación a cada quien su terreno”, dijo Cázares Medina.

“Por tal razón, los compañeros de Guasave decidieron tomar esos terrenos y ahorita se está viendo la posibilidad de sacarlos y acusarlos de violar las leyes. Sin embargo, son terrenos que ya se compraron para ellos, entonces no debería de ser delito. Así que nos sumamos al apoyo desde Mazatlán y damos nuestro respaldo a la lucha”.