Exigen colectivos de búsqueda justicia y seguridad tras feminicidio de Rubí Patricia en Mazatlán

Tras el feminicidio de la madre buscadora Rubí Patricia, ocurrido el pasado 27 de febrero, integrantes de colectivos de búsqueda de Mazatlán difundieron un posicionamiento público en redes sociales para condenar el crimen y llamar a la unidad del movimiento en todo el País.
A través de la publicación de un video, Laura Valdés, vocera del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, junto a Alejandra Martínez, integrante del colectivo Por las Voces Sin Justicia, manifestaron su preocupación y el dolor que ha generado este hecho dentro del movimiento de madres buscadoras.
Además, expresaron la necesidad de actuar de manera conjunta frente a la violencia que enfrentan día con día todas aquellas personas que participan en labores de búsqueda de personas desaparecidas.
“Solicitamos a los colectivos hermanos que, ante el feminicidio de nuestra compañera buscadora, actuemos en unidad y con responsabilidad frente a este momento tan grave”, comentó Laura.
“Por ello solicitamos a todos los colectivos en cada municipio se convoca a una rueda de prensa para condenar públicamente el asesinato de nuestra compañera y exigir justicia inmediata”.
En su mensaje, Laura destacó que el asesinato de Rubí Patricia, quien formaba parte Corazones Unidos por una Misma Causa, no se puede normalizar ni convertir en un hecho más dentro de la agenda pública, señalando que lo ocurrido representa un momento grave para los colectivos.
“Que la voz de uno sea la voz de todos, que el País escuche que tocar a una persona buscadora es tocar a todo el movimiento Solicitamos también que exijamos de manera conjunta medidas reales y efectivas de seguridad para todas las buscadoras”, expresó.
Por su parte, Alejandra Martínez enfatizó en que las personas buscadoras requieren garantías claras de seguridad antes, durante y después de cada jornada de búsqueda, pues no es suficiente el acompañamiento esporádico de las instituciones ni protocolos, los cuales, en ocasiones ni siquiera se cumplen.
“No bastan acompañamientos esporádicos ni protocolos que no se cumplen. Necesitamos garantías claras antes, durante y después de cada jornada de búsqueda. Buscar no debe costarnos la vida. Buscar no debe significar quedar desprotegidos”, declaró.
“Hoy más que nunca necesitamos unidad, organización y respaldo mutuo. Que el miedo no nos divida, que el dolor nos fortalezca. Exigimos justicia, exigimos protección, exigimos respeto a nuestra labor. Porque buscamos por amor y no vamos a detenernos”.
Alejandra también hizo un llamado a la unidad y a la organización entre los distintos colectivos de la entidad e incluso a nivel nacional, señalando que el dolor se convierte en un impulso para continuar con su labor.
Las representantes de ambos colectivos solicitaron a organizaciones de todo el País sumarse a este posicionamiento y convocar a ruedas de prensa en sus respectivas localidades, además de difundir el pronunciamiento público que se publicó a través de las redes sociales del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa.
El mensaje difundido por las dos activistas refleja el impacto que el feminicidio de Rubí Patricia ha generado dentro del movimiento de búsqueda en México, así como la exigencia de justicia y de condiciones de seguridad que permitan a las madres y familias continuar con su labor sin poner en riesgo su vida.