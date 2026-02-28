Exigen colectivos de búsqueda justicia y seguridad tras feminicidio de Rubí Patricia en Mazatlán

Tras el feminicidio de la madre buscadora Rubí Patricia, ocurrido el pasado 27 de febrero, integrantes de colectivos de búsqueda de Mazatlán difundieron un posicionamiento público en redes sociales para condenar el crimen y llamar a la unidad del movimiento en todo el País.

A través de la publicación de un video, Laura Valdés, vocera del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, junto a Alejandra Martínez, integrante del colectivo Por las Voces Sin Justicia, manifestaron su preocupación y el dolor que ha generado este hecho dentro del movimiento de madres buscadoras.

Además, expresaron la necesidad de actuar de manera conjunta frente a la violencia que enfrentan día con día todas aquellas personas que participan en labores de búsqueda de personas desaparecidas.

“Solicitamos a los colectivos hermanos que, ante el feminicidio de nuestra compañera buscadora, actuemos en unidad y con responsabilidad frente a este momento tan grave”, comentó Laura.

“Por ello solicitamos a todos los colectivos en cada municipio se convoca a una rueda de prensa para condenar públicamente el asesinato de nuestra compañera y exigir justicia inmediata”.