$!Exigen colectivos destitución de Karina Márquez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda

MAZATLÁN._ Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Mazatlán exigieron la renuncia de Karina Márquez, al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, tras acusarla de obstaculizar las labores de rastreo y de no brindarles el respaldo necesario. Irma Arellanes Hernández, fundadora del colectivo Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos A.C., manifestó su hartazgo con la autoridades, pues afirma que existe un creciente descontento entre diversos grupos de búsqueda del estado debido al desempeño de la funcionaria. “Nosotros como colectivo estamos pidiendo la destitución de Karina Márquez, la Comisionada de Búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa. Hay otro grupo también allá en Culiacán que tampoco la quiere; somos varios grupos que no la queremos”, declaró.

La rastreadora señaló que, a diferencia de otras instancias como la Fiscalía General del Estado, con la que afirman mantener coordinación durante años, la actual Comisión Estatal de Búsqueda ha impuesto restricciones para ingresar a zonas donde existen indicios de posibles hallazgos. “Yo tengo nueve años trabajando en esto. Hasta ahorita no habíamos tenido problemas porque la Fiscalía nos ha apoyado en las búsquedas, pero ella como Comisionada ahorita se está poniendo reacia de que no puedes entrar a buscar a los lugares, cuando nosotros lo único que queremos es buscar a nuestros hijos, a nuestros desaparecidos”, dijo. “Ahora, si no sirve ella, si no puede ella como Comisionada, pues que renuncie. La silla le queda muy grande”, afirmó sobre Karina Márquez. La representante de Tesoros Perdidos acusó presuntos conflictos de interés en el organismo, pues señala que algunos grupos de Culiacán reciben facilidades para traslados y acceso a determinadas zonas de búsqueda, mientras que colectivos de otras regiones, como Mazatlán, no cuentan con el mismo respaldo.