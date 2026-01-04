$!Exigen comerciantes que reparen tres fugas de agua potable que atraviesa el Tianguis de la Juárez, en Mazatlán

Que se reparen tres fugas de agua potable en diferentes puntos de la calle José Aguilar Barraza, pues una de ellas ya tiene más de medio año y ya han sido reportadas a la Jumapam, pero no hacen caso, exigieron comerciantes del Tianguis de la Colonia Benito Juárez.

Por las fugas, se observó este domingo correr centenares de litros de agua potable por las calles José Aguilar Barraza, Privada del Vigía, 20 de Noviembre y Novena, a un lado de los puestos del tianguis dominical.

“Yo creo que tiene ya más de qué será, medio año, de verdad hemos ido a Contigo Mazatlán, hemos reportado, de hecho yo creo que esta semana hacemos una manifestación en Jumapam porque hacen caso omiso”, dijo la líder del Tianguis de la Colonia Benito Juárez, Amalia Siheid García y otros comerciantes consultados.