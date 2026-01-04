$!Exigen comerciantes que reparen tres fugas de agua potable que atraviesa el Tianguis de la Juárez, en Mazatlán

Que se reparen tres fugas de agua potable en diferentes puntos de la calle José Aguilar Barraza, pues una de ellas ya tiene más de medio año y ya han sido reportadas a la Jumapam, pero no hacen caso, exigieron comerciantes del Tianguis de la Colonia Benito Juárez.
Por las fugas, se observó este domingo correr centenares de litros de agua potable por las calles José Aguilar Barraza, Privada del Vigía, 20 de Noviembre y Novena, a un lado de los puestos del tianguis dominical.
“Yo creo que tiene ya más de qué será, medio año, de verdad hemos ido a Contigo Mazatlán, hemos reportado, de hecho yo creo que esta semana hacemos una manifestación en Jumapam porque hacen caso omiso”, dijo la líder del Tianguis de la Colonia Benito Juárez, Amalia Siheid García y otros comerciantes consultados.
“De hecho la Alcaldesa (Estrella Palacios Domínguez) le ha dicho directamente al gerente (de la Jumapam), dicen que es un velero, pero los mismos vecinos de aquí nos dicen a nosotros que porque la tubería es de barro todavía, ...es la misma línea que está quebrada por toda la calle, tiene varias rupturas”.
Precisó que dos de las fugas ya están reportadas desde hace mucho tiempo, pero aunque a una de ellas ya acudió personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán ya acudió a revisar, el problema sigue.
De hecho este día se vio que el agua de las fugas corre a orilla de las calles que van hacia la calle Enrique Pérez Arce, pasando a un lado de los puestos del tianguis dominical.
“Seguimos exigiendo que reparen, es mucho desperdicio de agua eso”, expresó García.
Al igual que otras personas comerciantes reiteró que si es necesario se cambie toda la línea de la red de agua potable en esa calle para que ya no se siga desperdiciando gran cantidad de agua que se fuga en esos tres puntos.