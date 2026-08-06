$!Exigen con manifestación que Dirección de Ecología haga su trabajo en contra del maltrato animal

Un grupo de personas realizó este jueves una manifestación frente a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente para exigir que haga su trabajo en contra del maltrato animal, asegurando que el personal de esta dependencia municipal no hace nada al respecto.
“Aquí en Mazatlán ya se extendieron los casos de violencia hacia los animales en general, sean perros, sean gatos, pero es el maltrato muy feo, entonces el asunto está en que nada más encarpetan y no hacen absolutamente nada y las personas que violan, maltratan y dañan a los animales ahí están libres y lo vuelven a hacer”, dijo Jahn Bonilla.
“Lo único que hace Ecología es absolutamente nada, sentarse y cobrar el cheque nada más y la verdad no apoya con nada con el artículo 364, dice no podemos hacer nada porque las cosas de daño físico hacia los animales no cuentan, claro que sí, el artículo 364 dice que todo animal que sufre y le hagan daño tiene que ser la persona castigada”.
Al participar en la manifestación que comenzó cerca de las 11:00 horas de este 6 de agosto frente a dicha dependencia en la calle Mariano Escobedo, en el Centro de la Ciudad, recalcó que hasta el momento se han presentado 11 casos de maltrato animal en menos de tres meses y el personal de la Dirección de Ecología Municipal no hace absolutamente nada, nada más hacen una carpeta.
“De hecho hay un caso de una persona que golpeó en una azotea a un animalito y ese animalito tenía cáncer, desnutrición y los golpes con el bat y Estrella Palacios (ahora Alcaldesa con licencia) le dijo aquí a la rescatista que le iba a dar 50 mil pesos, porque la operación salía en 40 mil pesos, más la recuperación eran 50 mil pesos, Ecología se quedó con ellos”, recalcó Bonilla.
Por su parte Denicce Enciso dijo que el maltrato animal no es nada más físico, sino que engloba que pasen hambre, frío, que estén a la intemperie o lo que sea que lo dañe, se trata de humanidad y empatía.
“Es lo único que queremos, que se accione como debe ser, que hagan su trabajo, que si en la ley no está que la reformen para que se pueda intervenir, para que se puedan atender las denuncias, que no les llegue la denuncia y hagan carpetazo, que pongan énfasis en lo que la ciudadanía les exige”, recalcó Enciso.
“Porque ellos se están manteniendo con nuestros impuestos y yo apruebo que con mis impuestos si se necesitan más carros para esterilizar que los lleven a cabo, que compren los que se tengan que comprar para implementar la esterilización, que si se ocupa reforzar leyes pues que se pongan las pilas, para que se pueda castigar”.
Reiteró, entre otros puntos, que el problema que hay en la calle es del municipio y como ciudadanos hacen el esfuerzo de hacer lo que las autoridades no están haciendo.