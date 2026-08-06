$!Exigen con manifestación que Dirección de Ecología haga su trabajo en contra del maltrato animal

Un grupo de personas realizó este jueves una manifestación frente a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente para exigir que haga su trabajo en contra del maltrato animal, asegurando que el personal de esta dependencia municipal no hace nada al respecto.

“Aquí en Mazatlán ya se extendieron los casos de violencia hacia los animales en general, sean perros, sean gatos, pero es el maltrato muy feo, entonces el asunto está en que nada más encarpetan y no hacen absolutamente nada y las personas que violan, maltratan y dañan a los animales ahí están libres y lo vuelven a hacer”, dijo Jahn Bonilla.

“Lo único que hace Ecología es absolutamente nada, sentarse y cobrar el cheque nada más y la verdad no apoya con nada con el artículo 364, dice no podemos hacer nada porque las cosas de daño físico hacia los animales no cuentan, claro que sí, el artículo 364 dice que todo animal que sufre y le hagan daño tiene que ser la persona castigada”.

Al participar en la manifestación que comenzó cerca de las 11:00 horas de este 6 de agosto frente a dicha dependencia en la calle Mariano Escobedo, en el Centro de la Ciudad, recalcó que hasta el momento se han presentado 11 casos de maltrato animal en menos de tres meses y el personal de la Dirección de Ecología Municipal no hace absolutamente nada, nada más hacen una carpeta.