$!Exigen con tendedero y manifestación frente a Juzgados Familiares que procesos por pensión alimentaria sean más rápidos

Con un tendedero y manifestación frente a la sede de los Juzgados Familiares en Mazatlán, integrantes del Colectivo Tendedero de Deudores Voluntarios exigieron que los procesos por pensión alimenticia y por violencia vicaria sean más rápidos y denunciaron que algunos de los trabajadores de estas instancias judiciales si no les dan dinero no agilizan trámites. ”Lo que queremos es que los movimientos sean más rápidos, necesitamos sí o sí que todos los procesos por pensiones alimenticias, por violencia vicaria sean más ágiles, más rápidos, un niño, un adolescente no puede estar años sin una pensión alimenticia”, dijo la cofundadora de dicho colectivo, Teresa Ibarra momentos antes del inicio de estas acciones cerca de las 9:00 horas frente a la sede del Poder Judicial del Estado ubicada en el Fraccionamiento Campo Bello.

”No puedes comprobar tú si él se sale del trabajo, necesitamos todo con mayor velocidad, eso es lo que queremos, todo más rápido, ocupamos más jueces, más facilidad para nosotros”. Precisó que cuando acuden a los Juzgados Familiares les dicen que los procesos tardan tanto porque el personal de estas instancias judiciales no encuentran a las personas demandadas y no les pueden dejar un oficio y algo que es real, si al personal de los juzgados el demandado les dá dinero dicen que no lo encontraron. ”T es real, en mi caso pasó, en el caso de muchas personas pasó, les das un billete y ya dicen que ahí no vive, ya dicen que no lo encuentran, que ahí no trabajan siendo que son los dueños de esas empresas o de esas viviendas, la misma familia también los niega, entonces eso te atrasa un año porque tu tienes que venir a checar todos los días, tienes que faltar a tu trabajo, tienes que dejar de hacer tus cosas para venir a un juzgado a checar y a apurar porque todo se queda atorado o se pueden los expedientes”, añadió Teresa Ibarra.

”Hay casos de más de 10 años sin una pensión alimenticia, sin que un juez les dé una orden para ya un descuento directamente, está todo de verdad mal, aquí tenemos a una compañera que apenas después de 6 años se logró dar sentencia a su ex a pesar de que él violentaba física y psicológicamente a sus hijos, hay pruebas, hay videos de que ellayambién fue agredida, fue violentada apenas ahorita ayer fue procesado el muchacho”.

Mientras tanto las y los niños se quedan sin pensión, sus mamás tienen que trabajar hasta en dos lugares para pagar la casa, alimentos y ahora que viene el regreso a clases es muy difícil, por ello se requiere celeridad en los juzgados familiares, reiteró frente a la sede del Poder Judicial en Mazatlán donde también colocaron lonas y pegaron hojas con fotografías y datos de los deudores voluntarios. Un grupo de tres personas ingresó a la sede de esta instancia judicial ubicada en la Avenida Benemérito de las Américas, en el Fraccionamiento Campo Bello, para hablar con un juez y hacerle directamente la petición para los tres Juzgados de lo Familiar que se encuentran en este sitio.