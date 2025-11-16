Exigen elaboración del Presupuesto 2026 del Gobierno de Mazatlán transparente y participativa

MAZATLÁN._ Que el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos 2026 del Ayuntamiento sea abierto, transparente y participativo, exigió el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

Además, en el episodio 8 del podcast “Ciudadanía informada, autoridad vigilada”, que la organización transmitió el pasado jueves, llamó a que haga público el contrato y transparente la situación jurídica de cada uno de los 18 puentes peatonales en la ciudad.

“Hoy el Ayuntamiento tiene una oportunidad y una obligación de construir un presupuesto que responda a las verdaderas necesidades de los mazatlecos, no a decisiones tomadas a puerta cerrada”, dijo Rojo Navarro.

“La ley establece los tiempos, por eso es que exigimos que se publique de inmediato un calendario de trabajo con espacios claros de consulta ciudadana donde los comités vecinales, los sectores productivos, las universidades, las organizaciones sociales puedan revisar y opinar sobre el destino de los recursos públicos”.

En el podcast, en el que también participaron la directora de Proyectos y Alianzas Estratégicas y el titular de Comunicación y Enlace del OCM, Sheila Arias y Misael Reyes, Rojo Navarro enfatizó que no se acepta un presupuesto diseñado sin voz ciudadana.

“Queremos saber cuánto se plantea destinar a obra pública, cuánto a servicios, cuánto a cultura y bajo qué criterios se asignan los recursos a las paramunicipales”, reiteró.

“Si Jalisco y la Ciudad de México pueden destinar una parte de sus presupuestos a proyectos decididos por la ciudadanía, Mazatlán también puede hacerlo, no hay excusas, por eso exigimos al Ayuntamiento de Mazatlán que antes de aprobar el Presupuesto de 2026 convoque a un proceso público y participativo que garantice que cada peso se asigne con criterios de necesidad, no de conveniencia, porque el dinero público no pertenece a los funcionarios, pertenece a los ciudadanos”.

En su mensaje final, el director del Observatorio también exigió que en el caso de los puentes peatonales no se está hablando solo de los anuncios pintados en un puente, sino del uso del suelo, del dominio público, del patrimonio municipal y de ingresos que no se conocen.

Dijo que se está hablando de decisiones que se toman a puerta cerrada que afectan a toda la ciudadanía y que se manejan como si los puentes y la información y los acuerdos fueran propiedad privada.

“Por eso exigimos que el Ayuntamiento de Mazatlán primero haga público el contrato de la concesión del 11 de mayo del 2026, informe si la empresa entregó los puentes después de la extinción de la concesión de 2022 y transparente la situación jurídica de cada uno de los 18 puentes peatonales en la ciudad”, recalcó Rojo Navarro.

“Porque los puentes son del Municipio, porque la publicidad en esos puentes genera ingresos y porque ese dinero es público y debe estar perfectamente claro dónde está y quién lo administra. La opacidad no es una política pública, la opacidad es un abuso y frente a ese abuso hoy alzamos la voz y si el Gobierno no quiere dar respuesta, como ciudadanos aquí estamos para exigirlos y vamos a insistir una y otra vez hasta que la información salga y la verdad quede sobre la mesa”.

El pasado domingo 9 de noviembre, integrantes del colectivo de buscadoras “Por las voces sin justicia” colocaron lonas o mantas en varios puentes peatonales de la ciudad con imágenes de los rostros y fichas de sus seres queridos desaparecidos, así como datos de contacto para que quien tenga información de su paradero.

Sin embargo, en menos de tres horas, las lonas fueron retiradas de algunos de esos puentes y la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que el retiro lo hizo quien tiene la concesión de los puentes, pero que gestionaría para que los materiales fueran regresados al colectivo.

Por otra parte, el pasado jueves, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, dio a conocer que hay un litigio legal interpuesto por la parte que tiene la concesión de los puentes, la cual los sigue usando para colocar publicidad, porque cuando hay un recurso de amparo las cosas quedan como estaban hasta el momento en que se otorga la suspensión provisional mientras el Juez de Distrito resuelve en definitiva.