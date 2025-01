“Por eso es que estamos aquí, muchos, yo por ejemplo acompañando a familiares de víctimas de desaparición forzada, pero muchos también están pidiendo la renuncia del Gobernador, es cierto, eso no va solucionar lo que está sucediendo, pero sí va dar un poco de paz a las familias a quien él les ha fallado, él y de ahí para abajo, que caigan, que renuncien o que destituyan a todos los que no están pudiendo con su cargo, eso es lo que pedimos”.

A la Fiscalía General del Estado de Sinaloa le pidieron lo mismo que cada reunión que tienen con funcionarios de esa dependencia: que no bajen la guardia, que haya un contacto con las familias porque realmente quienes organizan a las mismas, quienes les resuelven dudas, quienes les dicen qué tienen que llevar y todo para interponer una denuncia por desaparición, son los colectivos de búsqueda.

Enfatizó que quienes apoyan a las personas con familiares desaparecidos son personal de los colectivos de búsqueda y las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda.

La persona entrevistada reiteró la exigencia de que renuncie el Gobernador del Estado si no puede con el cargo.

“Hay familiares de víctimas de desaparición forzada, hay también personas de algunos colectivos y sociedad en general que piden que el el Gobernador si no puede con su cargo que renuncie, eso es lo que pedimos, sabemos que eso no va solucionar la ola de violencia, lo sabemos, no es como una varita mágica, pero sí es hacer justicia para el pueblo, el pueblo lo puso ahí porque tenían confianza en él y no les está cympliendo, por eso la población está indignada y quieren su renuncia”, enfatizó.

“Todos quienes no puedan con su cargo, no creo que no haya más personas capacitadas para ocupar esos cargos, que a lo mejor se dieron por compadrazgos, hay que ser honestos, entonces quien no pueda con su cargo que renuncie y si no que sea destituido”.