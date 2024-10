$!Exigen estudiantes y docentes de la Facultad de Turismo de la UAS elegir a su próximo director

Así lo expresó el docente Sergio Morán, quien junto a un grupo de estudiantes y maestros, se quejaron de cómo la universidad decidió aplicar la antigua Ley Orgánica, en donde la elección de directores se lleva a cabo a través del Consejo Universitario.

“Maestros y alumnos no estamos de acuerdo en que la decisión del nuevo director se elija por un consejo político, porque ellos allá en Culiacán no saben las problemáticas que tiene nuestra escuela y nuestra facultad”, señaló Morán.

Para los manifestantes, es de gran importancia el poder elegir a quienes estarán al frente de la facultad, pues consideran que de esta forma se podrá prestar atención a las preocupaciones y necesidades que se tengan.

“Un director nombrado de un consejo universitario, de cierta manera ese consejo no sabe la problemática de la escuela y es nombrado un director que en realidad no hace el quehacer humanista, no le da el trato a los estudiantes, no le da el trato a los maestros”, añadió.

Morán dejó claro que lo que más se busca a través de este tipo de manifestaciones es el que exista una libertad universitaria por la elección de autoridades y a su vez, el ejercer la libertad de expresión.

“Alumnos y maestros estamos, como quien dice, amenazados, no tenemos libre expresión, pero nosotros nos preocupamos, ¿cuándo va a llegar la democracia a la facultad?”, añadió.

Las problemáticas que compartieron los alumnos de esta facultad variaron desde falta de higiene en baños, desatención a insumos, pero a lo que más preocupación mostraron fue a la “invasión” que la Facultad de Turismo vive en sus instalaciones por parte de otras unidades académicas.

Como consecuencia de esto, los estudiantes mostraron su inquietud por la posibilidad de la desaparición del turno vespertino en la Licenciatura de Turismo, a raíz del incremento de matrícula en escuelas como la de Ciencias de la Educación o Gastronomía.

“Respecto a esto, no nos quieren dar una solución, me parece feo que simplemente nos quieran quitar un horario, sin ninguna justificación en el turno vespertino”, expresó el alumno Paúl Alvarado.

La docente de esta facultad, Patricia Tapia, declaró que las autoridades educativas le han comentado la posibilidad de remover el turno vespertino por lo que solamente se podría matricular en turno matutino y nocturno, una preocupación para muchos alumnos.

Algunos salones los presta la escuela y ahorita la universidad por esta apertura que ha tenido de estudiantes en algunas carreras con más demanda, ocupan más espacios y en turismo están prestando las instalaciones”, dijo Tapia.

Denuncian maestros asignaciones irregulares de plazas

Dentro de esta misma manifestación, la docente Patricia Tapia declaró su inconformidad con respecto a la asignación de plazas de tiempo completo de forma irregular dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Patricia Tapia expresó que esta situación que se ha vivido en muchas unidades académicas ha afectado a los docentes con más antigüedad, pues se les ha dado tiempo completo a maestros que ocupan puestos de confianza.

“En estos procesos de asignación de tiempo completo, lo que es fundamental es la antigüedad del profesor en la escuela. Eso sería lo primero. No se tomó en cuenta, no hubo convocatoria”, dijo Tapia.

“Hay cientos de maestros en todo el estado que fueron violentados en sus derechos laborales”, añadió.

Tapia expresó que en el caso de la Facultad de Turismo han sido tres las plazas que se otorgaron a trabajadores de confianza, los cuales eran militantes del Partido Sinaloense (PAS).

“Se otorgó el tiempo completo a los militantes del Partido Sinaloense, al personal de confianza o docentes que tenían menos antigüedad que otros. Según lo marca nuestro contrato colectivo, un requisito indispensable para obtener el tiempo completo, es que tengas 20 horas base y estar como docente en grupo dando clases”, puntualizó.