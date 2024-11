Exigen integrantes del Cabildo justicia para conductora que denunció abuso de autoridad

MAZATLÁN._ Integrantes del Cabildo de Mazatlán exigieron en la segunda sesión ordinaria que se investigue y se haga justicia a una joven conductora que denunció que sus derechos fueron violados por elementos de la Policía Preventiva tras cometer de manera involuntaria una infracción vial.

La Regidora Wendy Bajaras, presidenta electa del Partido Acción Nacional en Sinaloa, expuso que el pasado viernes 22 de noviembre a la periodista Yoselín le fueron violentados sus derechos pues al buscar una dirección cuando circulaba por la calle Aquiles Serdán su GPS la llevó a tomar una calle en sentido contrario, por lo que fue detenida por elementos de una patrulla de la Policía Municipal.

“Yoselín aceptó su error al conducir por una calle en sentido contrario, a todos nos puede pasar, pero los policías la detuvieron y violentaron sus derechos humanos sistemáticamente, la hicieron bajar de su vehículo, la subieron esposada a una patrulla y la trasladaron como si fuera una delincuente de alta peligrosidad”, añadió Barajas.

“Las palabras de Yoselin después de su detención fueron: me trataron como lo peor, me subieron esposada a la camioneta peor que una delincuente de alta peligrosidad, llegando a los separos, mencionó también, que el Juez no escuchó lo que ella decía: no me pueden detener por una infracción, comentó Yoselín sin ser escuchada, a Yoselín le tomaron fotografías, le registraron sus huellas y ella quedó fichada”.

Ante la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, así como las y los integrantes del Cabildo de Mazatlán, la Regidora dijo que este caso expone una preocupante violación a los derechos humanos fundamentales y una falta de criterio profesional por parte de los elementos policiales, pese a que la ciudadana reconoció su error al circular en sentido contrario y que estuvo dispuesta a aceptar su responsabilidad administrativa.

“Algo que se pudo haber resuelto de manera legar y respetuosa se convirtió en un acto desproporcionado e injusto, fue esposada, detenida, fichada como una delincuente y privada de su libertad sin justificación razonable, este incidente no sólo vulnera sus derechos sino que también refleja un grave problema de preparación y criterio en la actuación de los elementos, al mismo tiempo expone la ausencia de protocolos adecuados para tratar casos de infracciones viales menores”, recalcó Barajas.

“Por ello exigimos uno: justicia para Yoselín, que se haga una investigación interna y se apliquen las sanciones correspondientes a quienes participaron en este abuso de autoridad; dos: capacitación integral para la Policía Municipal de Mazatlán, estamos próximos a la aprobación de los presupuestos, démosle un impulso económico a esta capacitación y formación en derechos humanos a nuestros elementos policiacos, creo que por los policías bien vale la pena invertir en sus preparación, también es importante la sensibilización en el trato digno hacia los ciudadanos”.

Como punto tres pidió que se hagan revisión de los operativos, garantizar que las infracciones administrativas sean tratadas conforme a derecho, sin abusos ni excesos, mientras que en el punto cuatro pidió transparencia y rendición de cuentas, informe público sobre el manejo del caso y acciones tomadas para evitar su repetición.

“Como sociedad no podemos normalizar el abuso de autoridad ni la criminalización desmedida de quienes cometen errores administrativos, las instituciones de seguridad están para protegernos, no para intimidarnos y violentar sus derechos, desde este Honorable Cabildo hacemos un llamado para que se actúe con responsabilidad y aseguren que las y los ciudadanos puedan confiar en nuestros cuerpos de seguridad, a as y los ciudadanos de Mazatlán cuenten con mi compromiso de luchar por tener un mejor Mazatlán, seguro y con libertad”, reiteró.

Este llamado también fue respaldado por las regidoras Maribel Chollet Morán y Milay Quintero y el Regidor Felipe Parada Valdivia, quienes exigieron no solamente justicia, así como capacitación para los policías, sino también para los jueces de Barandilla que son quienes califican la detención y en este caso pese a ser una infracción vial un juez envió a la joven periodista a los separos durante una hora y media.

Ahí la Presidenta Municipal manifestó su solidaridad para Yoselín y dijo que la instrucción de su parte para la Policía Preventiva y la de Tránsito Municipal es muy clara y es respetar a toda costa los derechos humanos de las personas y utilizar la fuerza solamente en casos que la ley lo autorizan.

“Mi equipo ya se comunicó con la afectada y le reafirmamos que cuenta con todo nuestro apoyo para hacer valer su derecho a la justicia, el Gobierno de Mazatlán como ustedes saben es un Gobierno humanista y por eso vamos a reforzar las capacitaciones en esta materia por el bienestar de todas y todos, vamos a estar entonces atentos, le pido al Secretario del Ayuntamiento que le dé seguimiento, él ya tuvo la oportunidad de hablar con Yoselín, ya estuvimos en contacto con ella”, agregó Palacios Domínguez.