$!Exigen justicia para Morgan; familiares bloquean la Ejército Mexicano, en Mazatlán

La respuesta que le dieron a la familia de Morgan fue que se decidió, (no se sabe quiénes lo decidieron) que él pequeño no era apto para el medicamento y que incluso podría ser más contraproducente que beneficioso, lo cual la madre califica como algo totalmente erróneo, pues señala que es un medicamento especial para la enfermedad.

“Quien que me mandó mensaje fue la directora del IMSS de Culiacán. Ella me mandó esa negativa por vía WhatsApp. Ni siquiera en un documento, ni siquiera vengan a cita, vamos a hablar con ustedes, vamos a explicarles qué está pasando; no, todo fue por WhatsApp. Y sus últimas palabras de consolación fue que ellos no tienen jurisdicción para decidir a quién le dan el medicamento o no”.

Pasadas las 17:00 horas, los manifestantes siguieron exigiendo la presencia de la Alcaldesa Estrella Palacios para que puedan externarle sus preocupaciones; mientras que autoridades de Tránsito y Policías Municipales continuaban asegurando la Avenida Ejército Mexicano para que los automovilistas no se acercaran a las personas.

“Nosotros hacemos el llamado a la autoridad para que por favor interceda, no sé quién tenga que interceder, no sé si sea Rubén Rocha Moya, no sé si sea la presidenta Claudia Sheinbaum, no sé si sea la presidenta Estrella Palacios, pero quien tenga que intervenir, porque apenas así podemos ser escuchados, que lo haga”.