MAZATLÁN._ Familiares, amigos y conocidos exigen justicia para Francisco Javier Rodríguez Valenzuela y su papá Reyes Riqueño Cuahutenango, quienes fallecieron en un accidente de tránsito el pasado 31 de marzo en la carretera libre Mazatlán-Culiacán, cerca en El Habal.

Con mantas, cartulinas y con apoyo de un megáfono exigen justicia en la marcha que comenzó cerca de las 17:35 horas en las letras de Mazatlán, casi en el entronque de la avenida Rafael Buelna, con rumbo al Monumento al Pescador, entre las avenidas del Mar y Gutiérrez Nájera.

“Les pido de favor si me pueden apoyar, en estos momentos estamos iniciando la marcha para pedir justicia por mi hijo y por mi ex pareja, que perdieron la vida el día 31 de marzo y hasta ahorita no se ha hecho justicia”, dijo la señora María Josefina Valenzuela González, mamá de Francisco Javier y ex esposa de Reyes.

Agregó que la marcha de hoy es nada más hasta el Monumento al Pescador y si en los próximos días no les dan respuesta a su demanda de justicia realizarán otra marcha ahora desde el Monumento al Pescador hacia el Palacio Municipal quizás.

“Vienenfamiliaress, amigos, conocidos, de todos lados vienen, gente que quería mucho a mi hijo, a mi ex esposo y a nosotros como familia aquí estamos haber qué resuelven”, continuó.

Las cerca de 30 personas participantes en la marcha avanzaron hacia el sur por toda la Avenida del Mar, por el carril pegado almalecónn para exigir justicia.